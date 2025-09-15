Assine
ALERTA

Entenda alterações na pele que podem ser sinais silenciosos de doenças

Mudanças sutis podem revelar condições que exigem atenção médica imediata

Estado de Minas
Estado de Minas
15/09/2025 18:00

Diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento eficaz e evita complicações
Diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento eficaz e evita complicações

A pele é o maior órgão do corpo humano e, muitas vezes, funciona como um espelho da saúde interna. Alterações aparentemente simples, como manchas, ressecamento ou bolhas, podem ser sinais de doenças que vão além da estética. A dermatologista Fátima Tubini alerta que observar esses sinais é fundamental para o diagnóstico precoce de condições graves.

Pele seca e mudanças nas unhas

Unhas quebradiças, esbranquiçadas ou com ondulações, acompanhadas de pele excessivamente seca, podem indicar deficiências nutricionais, problemas hormonais ou até doenças renais e da tireoide. “Essas alterações não são apenas estéticas: elas podem revelar desequilíbrios importantes no organismo, especialmente quando persistem mesmo com cuidados básicos de hidratação e alimentação adequada”, explica a dermatologista.

Feridas que não cicatrizam

Feridas que demoram semanas para fechar ou erupções recorrentes merecem atenção. Esse tipo de sinal pode estar associado a diabetes, problemas circulatórios ou até câncer de pele. Normalmente, ocorrem em áreas expostas, como braços, pernas e rosto, mas também podem surgir em regiões de atrito, como pés e mãos.

Bolhas nas mãos ou em áreas expostas ao sol

O surgimento de bolhas sem causa aparente, especialmente em regiões expostas ao sol, pode estar associado a doenças autoimunes como lúpus ou reações alérgicas. Essas bolhas são dolorosas e fragilizam a pele, exigindo avaliação médica imediata.

Manchas escuras pontuais, pele áspera e seca

Quando a pele apresenta ressecamento extremo, descamação e pontos escurecidos, pode ser reflexo de diabetes, alterações hormonais, desidratação e até mesmo exposição solar. Essas mudanças aparecem principalmente em áreas como cotovelos, joelhos e pernas. Além do desconforto, podem indicar inflamações internas de difícil percepção.

Manchas amareladas ao redor dos olhos

Chamadas de xantelasmas, essas manchas ocorrem devido ao acúmulo de gordura sob a pele e podem ser indício de colesterol alto ou distúrbios metabólicos. Geralmente aparecem nas pálpebras superiores e inferiores. “Muitas vezes o paciente procura o consultório por estética, mas a mancha é um alerta silencioso para risco cardiovascular aumentado”, destaca Fátima.

“O corpo sempre emite sinais quando algo não vai bem. A pele é um dos primeiros lugares onde essas mudanças aparecem. Por isso, qualquer alteração persistente deve ser avaliada por um dermatologista”, reforça a dermatologista.

Em caso de identificação de algum desses sinais, a recomendação é procurar um especialista para análise detalhada. O diagnóstico precoce aumenta as chances de tratamento eficaz e evita complicações.

