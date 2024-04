Os desodorantes são produtos indispensáveis na rotina, combatendo o odor e a transpiração excessiva. No entanto, é fundamental estar atento à segurança da fórmula, uma vez que, por ser utilizado diariamente, tem alto contato com a pele e pode apresentar riscos à saúde.

“Seja aerossol ou roll-on, é essencial garantir que não há alergia a nenhum composto da fórmula utilizada”, explica Julinha Lazaretti, bióloga e cofundadora da Alergoshop. Ela afirma ainda que, em diversos casos, o público opta por comprar o item de menor valor, contudo, o uso de um produto que não se adapte à pele ou cause uma reação reversa, pode trazer danos a médio e longo prazo.

Coceira, vermelhidão, ardência e bolhas

“Fragrâncias e conservantes estão entre os itens mais propícios a reações alérgicas”, explica. “Os sintomas mais comuns são coceira, vermelhidão, ardência e formação de bolhas nas axilas. Em casos mais graves, a alergia pode se espalhar para outras partes do corpo”, completa Lazaretti.

A bióloga ressalta que nos antitranspirantes, o composto que costuma causar as alergias é o cloridróxido de alumínio. A molécula, por ser pequena, é mais fácil de penetrar na pele e desencadear irritações, por isso deve ser evitado nas fórmulas. No lugar, Julinha recomenda que sejam priorizados produtos com tetracloroidrex glicina de zircônio alumínio, cujas são moléculas maiores, com menos chance de ultrapassar a barreira cutânea e manifestar alergias.

Alergia X irritação

Quando se trata de determinar se uma reação na pele é causada por alergia ou irritação ao produto, é fundamental observar alguns sinais. Primeiramente, as alergias tendem a desencadear uma resposta imunológica do corpo, o que pode resultar em sintomas mais generalizados e persistentes. Isso inclui vermelhidão intensa, inchaço, coceira persistente e até mesmo bolhas.

Por outro lado, as irritações causadas pelo desodorante geralmente resultam em sintomas mais localizados e temporários, como vermelhidão leve, sensação de queimação ou leve coceira que desaparece rapidamente após a remoção do produto.

As alergias tendem a se manifestar sempre que o indivíduo entra em contato com o desodorante ou outros produtos semelhantes, e podem até mesmo piorar com o tempo. Por outro lado, as irritações geralmente são desencadeadas imediatamente depois da aplicação do composto e tendem a ser mais brandas e menos persistentes.

Lazaretti reforça que, independentemente do caso, consultar um médico ou dermatologista é fundamental para uma avaliação precisa. Eles podem fazer testes de alergia específicos para identificar os possíveis alérgenos presentes no desodorante e oferecer orientações sobre como evitar reações adversas no futuro.

Como prevenir

Em função da cotidianidade do produto, eliminar seu uso raramente é uma opção. Logo, assegurar que a fórmula utilizada é confiável torna-se uma boa alternativa para manter-se livre tanto das alergias, quanto dos odores.

“A sensibilidade cutânea é parte da realidade de muitas pessoas, o que fez com que desenvolvêssemos cosméticos livres de 95 substâncias nocivas à saúde humana”, conta André Sobanski, CEO da Alergoshop, marca de produtos hipoalergênicos. Ele ressalta que, desse modo, as chances da manifestação de irritações ou crises alérgicas, se reduzem, dado que os produtos contam com mais de 90% da aprovação de médicos especialistas.

Vale pontuar que a importância de fazer testes cutâneos antes de utilizar um produto com frequência não pode ser subestimada. Este procedimento ajuda a identificar potenciais alergias ou irritações, prevenindo-se de possíveis reações adversas no futuro.

Ao aplicar uma pequena quantidade do produto na pele antes de usá-lo regularmente, é possível avaliar a tolerância individual a seus ingredientes e tomar medidas preventivas adequadas, como escolher produtos alternativos ou evitar determinados componentes alergênicos.

Isso não apenas ajuda a minimizar desconfortos e complicações dermatológicas, mas também promove uma abordagem proativa para a saúde da pele, garantindo uma experiência mais segura e agradável ao utilizar produtos de cuidados pessoais.