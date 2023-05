Maquiagem vencida é um risco à saúde: saiba o motivo

Sombras, bases, blush, lápis de olho, delineadores, máscaras para cílios, iluminadores e batom vencidos são um risco para a saúde da pele e dos olhos. Muitos ignoram e correm o risco de apresentar desde uma simples irritação até casos graves de alergia. O relaxamento com o autocuidado é um tipo de economia errada, que afeta não só a beleza, mas põe em risco a qualidade de vida da pessoa.





Lucas Miranda, dermatologista membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), destaca que muitas pessoas acreditam que o único problema da maquiagem vencida é ela deixar de cumprir sua função. Ou seja, o rímel fica mais seco e não define bem os cílios, o batom esfarela na boca, a base craquela ao ser aplicada: “No entanto, passa longe de ser o único perigo de se utilizar make com data expirada.





Ocorre que, com o passar do tempo, os conservantes dos produtos de beleza perdem o efeito, e a maquiagem pode se tornar o espaço ideal para o desenvolvimento de fungos e bactérias que, por sua vez, causam irritações e alergias.”





O especialista alerta que, além da questão dermatológica, maquiagem vencida para a região dos olhos, como lápis, máscaras para cílios e delineadores, podem trazer prejuízos indeléveis à saúde ocular: “Não raro, surgem problemas como conjuntivite, coceiras, alergias e infecções na mucosa da região, tudo porque um produto de beleza passou do prazo. Como se não bastassem todas essas reações, cosméticos vencidos ou em más condições também obstruem os poros, favorecendo o aparecimento de acne, foliculite e descamação da pele”, cita.

Segurança

“Quanto ao risco maior de um produto vencido em relação a outro, podemos citar o risco ampliado de produtos falsificados ou de baixa qualidade. Sempre dê preferência para produtos seguros, dos quais seja possível verificar a procedência.”





A Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) tem uma tabela com padrões de validade para maquiagem, mas, de fato, é pouco conhecida pela população. “A tabela é, em sua maioria, voltada para profissionais de saúde, como dermatologistas, farmacêuticos e outros profissionais relacionados à área dermatológica. No entanto, ela pode ser acessada por qualquer pessoa interessada em conhecer os padrões de qualidade e segurança dos produtos dermatológicos comercializados no Brasil”, indica o médico.





Lucas Miranda alerta que as reações à maquiagem vencida podem variar de pessoa para pessoa, independentemente da idade. No entanto, existem algumas diferenças potenciais nas reações da pele de adolescentes, crianças e idosos. “A pele dos adolescentes tende a ser mais propensa a acne e sensível a produtos que obstruem os poros. O uso de maquiagem vencida pode aumentar o risco de obstrução e, consequentemente, o aparecimento de acne”, avisa.





“Além disso, os jovens geralmente têm pele mais oleosa, o que pode agravar a reação à maquiagem vencida. Já a pele das crianças pode ser mais sensível e delicada. É importante lembrar que a maquiagem não é recomendada para crianças pequenas, pois elas ainda estão desenvolvendo a sua barreira cutânea e podem ser mais suscetíveis a reações adversas. Por outro lado, a pele dos idosos tende a ser mais fina e frágil, com maior tendência ao ressecamento, o que pode torná-la mais suscetível a danos causados por produtos de beleza vencidos. Nesse caso, usar maquiagem vencida pode agravar a aparência de linhas finas, rugas e manchas na pele.”