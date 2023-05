Exposição fotográfica aborda luto perinatal na semana do Dia das Mães

(foto: Paula Beltrão/Divulgação)

Para muitas mães, a data que celebra a maior transformação da vida da mulher é marcada por uma emoção diferente. De forma prematura, elas vivenciam um dos lados mais doloridos da maternidade, que é a perda de um filho. Além de lidar com o luto e a dor de irem para casa de braços vazios, se tornam "mães invisíveis" aos olhos da sociedade.Para que elas voltem a ocupar este espaço que nunca deixou de existir, o Grupo Zelo, empresa do segmento funerário, em parceria com o Grupo Colcha, grupo de acolhimento a mães e famílias que sofreram perda gestacional e neonatal, irão promover uma roda de conversa sobre luto perinatal , seguido do lançamento da exposição "Para sempre Mãe", da fotógrafa mineira Paula Beltrão, uma das idealizadoras do Grupo Colcha.A iniciativa inédita de acolhimento acontece no dia 13 de maio, véspera do Dia das Mães, a partir das 9h, no Cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. A programação é gratuita. "Queremos homenagear essas mulheres e reforçar que elas existem, que a história delas também merece ser validada enquanto mães que se entregaram a essa aventura de gerar outra vida dentro de si. Lhes faltou mais tempo, mas nunca faltou o amor e é isso que buscamos mostrar. Elas serão sim, para sempre, mães", ressalta Paula Beltrão.Apesar dos números relevantes que cercam o luto perinatal no Brasil, o tema ainda é pouco evidenciado. A cada 100 mil nascidos vivos no Brasil, há aproximadamente oito óbitos neonatais e cerca de 28 mil óbitos fetais ao ano. Neste cenário, nasceu o Grupo Colcha, formado por Paula Beltrão, a obstetra Mônica Nardy e a psicóloga Daniela Bittar. Juntas elas realizam encontros de apoio e mantêm uma página no Instagram que aborda o assunto. Além disso, por meio do olhar da fotógrafa, o grupo ampara, colhe recordações e realiza um registro de imagens das despedidas entre essas famílias e seus bebês.São essas imagens que estarão expostas entre os dias 13 e 20 de maio no Memorial do cemitério Parque da Colina, com visitação aberta ao público. "É um local de despedidas, acolhimento do luto, mas também de exaltar a memória daqueles que amamos. Abrimos as portas desse espaço, que é moderno e ao mesmo tempo aconchegante, para exaltar a história dessas mães. O projeto do Grupo Colcha se conecta com a nossa missão de oferecer um tratamento empático e humanizado para as famílias no momento mais difícil, que é a despedida. Conectar isso com uma data tão significativa como o Dia das Mães nos ajuda a cumprir este propósito", explica Alessandro Oliveira, diretor de marketing do Grupo Zelo. Ao todo, são 28 imagens que retratam os encontros e despedidas dessas mães com seus bebês.Para aprofundar e sensibilizar a sociedade sobre a temática, o Grupo Zelo e o Grupo Colcha realizam, também no próximo sábado, uma roda de conversa exclusiva. O bate-papo começa às 9h, será mediado pela jornalista Iana Coimbra e conduzido pelas profissionais que coordenam o Grupo Colcha. O evento é aberto ao público, mediante retirada antecipada de ingresso pelo Sympla, e contará com depoimentos de famílias que passaram por esse processo de luto.13 de maio de 2023, de 9h às 11hNo Memorial do Cemitério Parque da Colina (Rua Santarém, 50, Nova Cintra/BH)Ingressos (limitado a lotação do espaço): https://www.sympla.com.br/evento/bate-papo-um-olhar-para-o-luto-perinatal/1979184 De 13 a 20 de maio de 2023Diariamente, de 7h às 17hNo Cemitério Parque da Colina (Rua Santarém, 50, Nova Cintra/BH) Aberta ao público