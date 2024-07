Homens também cuidam da beleza, seja com botox, transplante capilar, depilação e procedimentos para emagrecimento, que estão entre as prioridades masculinas

Motivados pela busca por higiene, estética ou desempenho em atividades esportivas, os homens cada vez mais recorrem à depilação. Mas ainda existem dúvidas sobre a prática, inclusive quanto a novas tecnologias. O tema ainda é tabu para algumas pessoas, porém, o autocuidado entre eles é uma tendência. Levantamento realizado pelo grupo Croma revela que 72% dos homens cuidam da beleza, seja com botox, transplante capilar, depilação e procedimentos para emagrecimento, que estão entre as prioridades masculinas.





Uma pesquisa interna realizada pela Homenz, rede de clínicas especializada em saúde e estética masculina, mostrou que 44,8% dos clientes fecharam o serviço de depilação a LED (uma área individual ou pacote para várias áreas). “O LED é um método de depilação permanente, que consegue direcionar seu feixe de luz de maneira bastante efetiva no pelo do paciente e proporciona um conforto maior durante a aplicação se comparado ao método a led”, comenta a esteticista responsável técnica da Homenz, Arlise Sousa Carvalho.





A especialista lista alguns mitos e verdade sobre o assunto:





Após a primeira sessão já consigo ver o resultado





Verdade. Porém, depende do organismo e de diversos outros fatores, mas, na maioria dos casos, na primeira sessão já é possível notar a diferença. No início, os pelos demoram um tempo maior para crescer e cada vez mais o crescimento terá um maior intervalo e menor quantidade. “Em média, são necessárias cinco sessões com intervalo de aproximadamente 30 dias entre cada uma, dependendo da área tratada”, explica Arlise.





Leia: Sexualidade 60+: idosos correspondem a 37% do público que frequenta motéis

Áreas tatuadas não podem ser depiladas





Verdade. A depilação nessas áreas não é indicada por conta dos pigmentos da tinta que, em contato com o led, podem provocar queimaduras. O procedimento pode ser realizado normalmente em volta do desenho.





Depilação diminui a virilidade





Mito. A escolha de remover os pelos está atrelada a uma questão de preferência pessoal e não tem nenhuma relação com a masculinidade.





A depilação a LED não pode ser realizada no verão





Mito. “O método pode ser realizado em qualquer época do ano, porém, é recomendado que o cliente evite se expor ao sol sete dias antes e sete dias após o tratamento. Se for inevitável, recomenda-se que reforce o protetor solar e reaplique a cada duas horas”, orienta Arlise.





A depilação a LED pode ser realizada em todos os tipos de pele





Verdade. Ao contrário de alguns métodos que funcionam melhor em certos tipos de pele ou cores de pelo, a depilação a LED é eficaz em uma ampla variedade de tons de pele, tornando-a uma opção versátil para muitos homens, além de ser menos doloroso.





Leia: Narcisistas ficam mais generosos com a idade, revela estudo

Os pelos não crescem mais





Mito. O método elimina cerca de 80% de forma duradoura, já que após o término do tratamento é muito difícil que o pelo, que teve seu folículo destruído, volte a nascer. Mas, outros podem surgir. Segundo Arlise, ainda existem condições hormonais que podem estimular o crescimento. “A recomendação é que o cliente faça sessões de manutenção para manter o resultado, mas com período mais espaçado, podendo ser de três em três ou seis em seis meses e até mesmo uma vez por ano”, recomenda.