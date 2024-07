No inverno, os problemas de coluna costumam a se intensificar, principalmente na fase da maturidade. De acordo com o educador físico e especialista em medicina esportiva do Estúdio Fly, Lucas Vinícius, para os idosos com problemas na coluna, quadris e pernas, é essencial escolher atividades físicas que promovam o fortalecimento muscular e a mobilidade sem sobrecarregar as áreas afetadas.



“Exercícios de baixo impacto como caminhadas são altamente recomendados. Caminhar regularmente melhora a circulação, mantém a mobilidade articular e fortalece os músculos das pernas e quadris sem causar estresse excessivo na coluna. É importante iniciar com caminhadas curtas e aumentar gradualmente a duração conforme a resistência e a força muscular melhoram”, recomenda Vinícius.



Outra atividade benéfica, segundo o educador físico, é a hidroginástica. Exercícios realizados na água reduzem a carga sobre as articulações e a coluna, permitindo movimentos que seriam dolorosos ou difíceis em terra firme. “A resistência da água ajuda a fortalecer os músculos de forma segura e eficaz, melhorando a estabilidade e o equilíbrio. As aulas de hidroginástica também proporcionam um ambiente social positivo, promovendo o bem-estar mental e físico”, comenta.



Além disso, exercícios de alongamento e flexibilidade, como os praticados em aulas de yoga ou Pilates adaptado, são cruciais para idosos com problemas na coluna, quadris e pernas. Segundo o profissional, esses exercícios ajudam a manter a amplitude de movimento das articulações e a flexibilidade dos músculos, aliviando a rigidez e a dor. É fundamental que essas atividades sejam realizadas sob a supervisão de profissionais qualificados que possam adaptar os movimentos às necessidades individuais dos idosos.



É bom evitar

Lucas Vinícius alerta que idosos com problemas na coluna, quadris e pernas devem evitar atividades físicas que envolvam impacto elevado ou movimentos bruscos. “Corridas e jogging, por exemplo, podem exacerbar a dor e agravar lesões devido ao impacto repetitivo nas articulações e na coluna. A pressão adicional sobre os quadris e a coluna pode levar a complicações e piora da condição existente. Além disso, exercícios que envolvem levantamento de pesos elevados sem a devida orientação e liberação profissional também devem ser evitados. Levantar cargas excessivas pode causar tensão indevida na coluna e nos quadris, aumentando o risco de lesões. Contudo, vale ressaltar que o treinamento de força não somente é benéfico, como necessário, no momento certo, na proporção certa e realizado de forma correta”, orienta.



O educador físico frisa que as atividades que requerem torções bruscas ou movimentos de alta intensidade, como algumas formas de dança aeróbica e esportes de contato, devem ser evitadas. “Esses tipos de exercícios podem causar desalinhamento e aumentar o risco de lesões nos quadris e na coluna. É importante optar por atividades de baixo impacto que promovam a saúde física de forma segura e sustentável.”