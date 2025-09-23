Assine
NOVA ESTAÇÃO

Primavera:11 alimentos que turbinam a imunidade nas mudanças de temperatura

Nutricionista ensina como fortalecer as defesas do corpo com ingredientes do dia a dia

Repórter
23/09/2025 15:00

Nesta época, laranja lima, kiwi e abacaxi são boas pedidas
Nesta época, laranja lima, kiwi e abacaxi são boas pedidas crédito: Freepik

A primavera chegou trazendo dias ora frios, ora quentes, e a baixa umidade típica da estação. Esse vai e vem de temperaturas favorece a proliferação de vírus e bactérias, exigindo atenção redobrada ao sistema imunológico. E a alimentação pode ser uma grande aliada nessa fase.

Nutricionista do Divino Fogão, Jéssica Benazzi lista 11 alimentos que fazem parte da rotina dos brasileiros e que podem ajudar a reforçar as defesas do corpo, aumentando a imunidade durante este período.

Frutas cítricas

Clássicas quando o assunto é imunidade, são ricas em vitamina C e antioxidantes. Nesta época, laranja lima, kiwi e abacaxi são boas pedidas.

Frutas vermelhas

Além do sabor marcante, trazem vitamina C e ácido elágico, com ação antioxidante e anti-inflamatória. O destaque da temporada é o morango, de preferência orgânico, já que costuma concentrar agrotóxicos.

Tomate

Fonte de licopeno, que dá a cor vermelha ao fruto e combate radicais livres, além de vitamina C, o tomate é um reforço extra contra gripes e resfriados.

Folhosos verde-escuros

Brócolis, couve e espinafre fornecem ácido fólico (vitamina B9), essencial para a formação de glóbulos brancos, além de propriedades anti-inflamatórias.

Alimentos ricos em betacaroteno

Cenoura, abóbora, batata-doce e batata-baroa se transformam em vitamina A no organismo, um potente antioxidante que fortalece as defesas.

Fontes de ômega 3

Peixes como sardinha, salmão e atum, além de azeites de boa qualidade, oferecem gorduras boas que agem como anti-inflamatórios naturais.

Cebola

Carregada de quercetina, a cebola ajuda a prevenir infecções bacterianas e fúngicas, além de proteger contra radicais livres.

Gengibre

Rico em vitamina B6 e C, o gengibre fortalece a imunidade e tem ação antimicrobiana, sendo um aliado no combate a gripes e resfriados.

Oleaginosas

Nozes, castanhas, amêndoas, pistache e avelãs são fontes de vitamina E e selênio, antioxidantes que protegem as células do organismo.

Iogurte

Com probióticos que equilibram a flora intestinal, onde se concentra a maior parte das células de defesa, o iogurte é essencial para manter a imunidade em alta.

Leguminosas

Feijão, lentilha e grão-de-bico oferecem zinco, mineral que auxilia na prevenção de doenças respiratórias típicas da estação.

