FIM DA VIDA ÚTIL

Cerdas desalinhadas e sem rigidez? Talvez seja a hora de trocar de escova

Desgaste das cerdas e o acúmulo de germes afetam sua saúde bucal; saiba o momento certo para substituir as escovas de dente

22/09/2025 17:00

Escova de dente
A prática de compartilhar escovas, principalmente entre casais, também não é recomendada crédito: Pixabay

A escova de dente é um dos primeiros itens a serem usados logo após acordar, após as refeições e antes de dormir e, assim como outros utensílios de uso diário, também se deteriora com o tempo. Cerdas tortas e desgastadas causam uma escovação ineficiente, prejudicando a remoção da placa bacteriana e causando tártaro, cárie e doenças gengivais. Além disso, as escovas também podem acumular microrganismos prejudiciais à saúde.

Quando trocar as escovas?

A recomendação geral é que a troca seja feita a cada três meses, mesmo que a escova pareça estar boa e sem deformações. "Mesmo que não aparente, ela vai perdendo sua eficiência", explica Brunna Bastos, mestre e cirurgiã dentista pela Faculdade de Odontologia da USP e especialista da GUM.

Estudos apontam que o uso regular torna a escova menos eficiente na desorganização da placa dos dentes e gengivas, além de promover o acúmulo de bactérias e fungos. "Troque sua escova se observar que as cerdas estão amassadas ou espalhadas, se há descoloração das cerdas e se existirem danos visíveis", aconselha.

"Também deve-se trocar as escovas após resfriados, gripes, infecções na boca e dores de garganta. Isso evita a reinfecção, já que os germes podem ficar nas cerdas", afirma Brunna.

Separando as escovas

A prática de compartilhar escovas, principalmente entre casais, também não é recomendada, segundo  Brunna Bastos. A escova deve ser de uso pessoal, não podendo ser compartilhada. "Doenças como gripe, resfriado, hepatite, mononucleose e outras podem ser transmitidas ao compartilhar a escova, principalmente entre adultos e crianças, já que os pequenos não possuem a mesma resistência imunológica", explica.

É necessário higienizar a escova?

Muitas pessoas não sabem, mas as escovas de dentes demandam higienização. "Após o uso, deve-se lavá-la primeiro em água corrente, removendo o excesso de creme dental e outros resíduos e água. Depois, devem ser armazenadas em local limpo e seco em local arejado, com as cerdas sempre viradas para cima e longe de quaisquer outras escovas ou outros objetos de higiene pessoal, como lâminas de barbear.", ensina a cirurgiã dentista.

Vale ressaltar que a higienização não substitui a troca das escovas a cada três meses. 

