Como escolher a escova de dente: maioria não é segura, diz pesquisa

Mais de 82% das escovas de dente vendidas têm cerdas que não estão em conformidade com as normas brasileiras para esse tipo de produto (foto: Hans/Pixabay) Todos sabem que escovar os dentes corretamente é essencial para manter a saúde bucal em dia. Porém, tão importante quanto escovar os dentes regularmente é escolher a escova correta. O preocupante é que a maioria das escovas encontradas no mercado não atendem aos requisitos recomendados para uma escovação segura. Existem diversos tipos e modelos e, por isso, selecionar uma opção dequalidade pode ser uma tarefa desafiadora. De acordo com uma pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), mais de 82% das escovas de dente vendidas no estado de São Paulo têm cerdas que não estão em conformidade com as normas brasileiras para esse tipo de produto.





O dentista Daniel Nunes, do Instituto Nunes Odontologia, alerta que escolhendo a escova correta é possível garantir uma limpeza adequada e prevenir danos na gengiva e no esmalte dos dentes (foto: Arquivo Pessoal) Para ajudar nessa questão, o dentista Daniel Nunes, do Instituto Nunes Odontologia, compartilhou cinco dicas para garantir que sua escova de dente está atendendo às necessidades específicas da sua boca, para uma higiene buca l eficaz e saudável.



1 - Tamanho da cabeça da escova

O tamanho da cabeça da escova é importante para alcançar todas as áreas da boca, especialmente os dentes posteriores. Se tem dificuldade em alcançar, é recomendado escolher uma escova de dente com cabeça pequena e arredondada. Ela deve ser pequena o suficiente para alcançar todas as áreas da boca, mas grande o suficiente para garantir uma boa limpeza. Uma cabeça muito grande pode dificultar o alcance dos dentes posteriores, enquanto uma cabeça muito pequena pode não ser eficaz na limpeza dos dentes da frente

2- Opte por cerdas macias

As cerdas macias são a escolha ideal para a maioria das pessoas. Elas são gentis com os dentes e a gengiva, e não causam irritação ou danos. As escovas com cerdas duras ou médias podem ser agressivas demais para algumas pessoas, especialmente aquelas com sensibilidade dentária ou doenças gengivais. Portanto, verifique sempre a embalagem.

3 - Textura da superfície

Algumas escovas de dente têm superfícies texturizadas, como cristas e sulcos, que ajudam a remover a placa bacteriana e os restos de alimentos dos dentes. Essas superfícies podem ser úteis para pessoas com maior propensão à formação de placa.

Os cabos das escovas de dente podem ter diferentes formatos e texturas. É importante escolher um cabo que seja confortável para a sua mão e fácil de manusear. Algumas escovas de dente têm cabos emborrachados ou com texturas antiderrapantes, o que pode ser útil para pessoas com dificuldades de coordenação motora.

5 - Marca

Embora a marca não seja o fator mais importante na escolha da escova de dente, é importante escolher marcas confiáveis e que sejam reconhecidas por sua qualidade. Possivelmente escovas mais macias e com mais cerdas terão valor maior.

Danos na gengiva e no esmalte dos dentes

Daniel alerta que escolhendo a escova correta é possível garantir uma limpeza adequada e prevenir danos na gengiva e no esmalte dos dentes.



Além disso, o dentista enfatiza que é importante lembrar de trocar a escova de dente a cada três meses, ou quando as cerdas estiverem gastas.



E, claro, não deixar de de consultar regularmente seu dentista para garantir que sua saúde bucal esteja sempre em dia. Com essas práticas simples, você pode garantir um sorriso saudável e bonito por muitos anos.