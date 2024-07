Tempo ideal para escovar os dentes é, no mínimo, dois minutos para limpar as áreas de mais difíceis de maneira eficaz

A saúde bucal é fundamental para o bem-estar geral e manter um sorriso radiante requer mais do que visitas esporádicas ao dentista.



Juliana Daltro, implantodontista e periodontista, destaca a importância de hábitos diários preventivos para evitar cáries, doenças gengivais e outros problemas. Confira dicas essenciais:



1. O básico e mais importante: higiene adequada. “A escovação diária dos dentes garante uma boa higiene bucal e deve ser feita após cada refeição, antes de dormir ou ao menos duas vezes ao dia”, explica Juliana. Segundo a especialista, o tempo dedicado à escovação é importante: no mínimo, dois minutos para limpar todas as áreas, inclusive as mais difíceis, de maneira eficaz. A escovação deve ser feita com um creme dental com flúor para ajudar a fortalecer o esmalte e prevenir as cáries, e a escova de dente deve ser trocada a cada três ou quatro meses.



2. Use o fio dental. O uso do fio ou fita dental, diariamente, é tão importante quanto a escova de dentes e o creme dental, pois auxilia na remoção da placa bacteriana e dos restos de alimentos entre os dentes, onde a escova não alcança. A recomendação é usar pelo menos duas vezes ao dia, e é indispensável antes de dormir.

3. Limite o consumo de açúcar. Você já sentiu uma dorzinha de dente após comer algo muito doce? Isso ocorre por causa das bactérias que moram dentro da boca. Elas se alimentam dos restos de alimentos que ficam nos dentes. Quando elas “atacam” o açúcar, o resultado é acidez que, em contato com o esmalte do dente, acaba causando um processo de corrosão. Daí vem a incômoda dorzinha e também a formação da temida cárie.



4. Cuidado com o excesso de alimentos ácidos. Frutas cítricas, tomates e vinagres podem enfraquecer o esmalte dos dentes. Modere seu consumo para evitar desmineralização e sensibilidade dental.



5. Fuja do tabagismo. Fumar não prejudica só os pulmões, também destrói os dentes, contribuindo para o amarelamento e perda dentária. O tabagismo acelera o envelhecimento do esmalte e pode causar a perda irreversível dos dentes.

6. Água fluoretada. Tomar água com o teor adequado de flúor auxilia na prevenção da cárie. Segundo material divulgado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), “o flúor, em teores recomendados, evita doenças como a cárie, além de reduzir a incidência de dentes perdidos e obturados”. A Sabesp informa que a quantidade considerada aceitável fica entre 0,6 a 0,8 miligramas por um litro de água. Em locais em que o saneamento básico não chega, as pessoas não têm acesso a esse tipo de benefício.



7. Diminua o consumo do cafezinho. Café, chá e vinho tinto podem manchar os dentes. Consuma-os com moderação e sempre enxágue a boca com água após o consumo para minimizar os efeitos.



8. Evite alimentos que sejam resistentes à mastigação. Os alimentos “duros” podem se tornar verdadeiros vilões, apesar de parecerem inofensivos. É o caso das balas e pirulitos duros, milho de pipoca e gelo, que podem quebrar ou lascar os dentes.



9. Não use qualquer produto ou faça qualquer alteração nos seus dentes antes de ter uma avaliação profissional. Cada indivíduo pode reagir de um jeito diferente a determinado procedimento. Não se arrisque!

10. Sempre que necessário, faça limpeza dos dentes com profissional. O termo técnico é profilaxia dental. É um tratamento preventivo que permite a remoção de tártaros e das placas bacterianas, promovendo profilaxia eficaz e imediata. Ela também previne inflamações e doenças nos dentes e na gengiva, além de permitir que o sorriso fique mais bonito, já que costuma resultar em dentes mais branquinhos e numa gengiva com um aspecto saudável.



As visitas regulares ao dentista são essenciais para manter a saúde bucal, garantindo também a realização de procedimentos com as tecnologias mais recentes e eficazes.