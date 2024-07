As varizes afetam parcela significativa da população. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular (SBACV), elas são prevalentes em 38% dos brasileiros.



Ainda de acordo com a SBACV, podem ser encontradas em 30% dos homens e 45% das mulheres, levando em conta todas as faixas etárias. No caso de idosos, a incidência é ainda maior, podendo chegar a 70% nas pessoas com mais de 70 anos.



Por mais que muitos considerem as varizes um problema estético, essa condição vai além disso, afirma o cirurgião vascular Fábio Rocha.



“Se não forem tratadas adequadamente, podem causar desconforto no paciente e provocar complicações no futuro”, observa



O que são varizes? “As varizes são veias dilatadas e tortuosas, que se manifestam abaixo da pele e afetam os membros inferiores. Isso ocorre quando as veias responsáveis por levar o sangue de volta ao coração começam a perder a elasticidade e se dilatam, acumulando sangue em seu interior”, diz Rocha.



É considerada uma doença multifatorial, ou seja, provocada por diversos fatores. Entre esses fatores o médico destaca: histórico familiar; sexo feminino; idade avançada; imobilidade (como trabalhar longos períodos em pé ou sentado); gestação; e, por fim, obesidade.

Os sintomas das varizes variam de quadros assintomáticos até queixas de dores severas por parte dos pacientes. Uma das queixas mais comuns é dor e sensação de cansaço nas pernas.



“No caso das mulheres, as dores se intensificam ainda mais no período pré-menstrual”, explica o médico.

O cirurgião vascular comenta que outro sintoma recorrente é a coceira ou formigamento nos membros inferiores. No entanto, é importante ressaltar que esse sinal também é comum em outras doenças.



Por que a preocupação com as varizes vai além da estética? Apesar de muitos pacientes buscarem o atendimento médico com propósitos estéticos, as varizes podem provocar complicações se forem negligenciadas.



O cirurgião explica que uma dessas complicações é a insuficiência venosa crônica, que ocorre quando as varizes não permitem que o sangue volte ao coração. O sangue acumulado leva ao escurecimento da perna e à formação de feridas.



As varizes também são fatores de risco para tromboflebite e trombose venosa profunda. “A embolia pulmonar é causada pela migração de um trombo no sistema venoso até o pulmão. Isso ocorre quando há a presença de trombose venosa profunda (TVP) nos membros inferiores. Um dos fatores de risco da TVP é justamente a formação de varizes”, detalha o especialista.



Caso não seja tratada adequadamente, a embolia pulmonar pode obstruir as artérias pulmonares, gerando dificuldade para respirar e podendo levar à morte.



O doutor Fábio Rocha diz ainda: “Além da trombose venosa profunda, o sangue parado na variz pode eventualmente coagular e provocar a tromboflebite. As varizes são uma das causas mais importantes de tromboflebite na população”.



Outros problemas relacionados às varizes são os sangramentos, que podem danificar a pele e exigem atenção médica imediata, e os hematomas, que enfraquecem a parede da veia.



Como prevenir as varizes? A doença é provocada por diversos fatores. No entanto, algumas atitudes ajudam a minimizar o risco da doença.



Veja algumas: realizar atividades físicas, pelo menos duas vezes por semana, ajuda a manter a circulação ativa e reforça a musculatura das pernas, auxiliando no retorno venoso.



Beber água é essencial para manter o sistema circulatório funcionando de maneira adequada. Além disso, a hidratação ideal ajuda a diluir o sangue, reduzindo a pressão nas veias e prevenindo o desenvolvimento de varizes.



Ter alimentação balanceada é fundamental na prevenção de qualquer tipo de doença. Além disso, manter o peso corporal é importante, pois gera menor sobrecarga nas pernas, não prejudicando as veias. Usar meias elásticas também ajuda. Não há necessidade de utilizar meias longas. A meia três quartos já é suficiente para ajudar na prevenção de varizes.



Outros cuidados são pro não permanecer muito tempo na mesma posição, pois isso prejudica a circulação.



Quem trabalha o dia inteiro sentado, por exemplo, precisa encontrar formas de amenizar a situação.



O tabagismo é um dos fatores de risco para desenvolver varizes. A nicotina é uma substância que aumenta a viscosidade do sangue, dificultando o bombeamento para o coração, adverte o cirurgião Fábio Rocha..