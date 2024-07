Já não era sem tempo de a cidade receber lojas próprias de marcas internacionais de luxo. A expansão do DiamondMall, que ocupará o quarto piso,terá 25 lojistas que acabaram de receber as chaves das lojas. Já estão com as mangas arregaçadas para as obras de arquitetura e decoração dos espaços, que serão inaugurados em novembro, com a expansão. O espaço vai receber marcas como Dolce&Gabbana, CH Carolina Herrera, Emporio Armani e Chanel. Também estarão presentes as mineiras Charth, Iorane, Plural e PatBO. No segmento gastronômico, o novo andar contará com dois restaurantes estrelados de São Paulo: o Zucco, de culinária italiana, e o SU, de cozinha oriental contemporânea.

Bacalhau da noruega

Começa nesta quinta-feira, 25, pela primeira vez em Belo Horizonte, a terceira edição do Festival Bacalhau da Noruega – não sei dizer onde foram as outras duas edições –, com participação de 20 restaurantes. Um deles é o Cabernet Butiquim, que criou um prato especialmente para o evento: o pastel de bacalhau com cebola caramelizada e molho romesco. Outras casas participantes são Caravela e Turi, do chef Cristóvão Laruça; Cozinha Santo Antônio, de Juliana Duarte; O Jardim, de Will Oliveira; e Caê, de Caetano Sobrinho. O evento vai até 11 de agosto.

Festival de Inverno

A temporada de inverno está oficialmente aberta em Belo Horizonte, e o Porcão já marcou a data do seu Festival de Inverno: sábado, 27 de julho, das 14h às 22h, no Mirante Meet. O evento promete aquecer os corações e animar a cidade com uma programação diversificada e muitas atrações como o grupo Jazzô, as bandas Rocknights e No Label, além da U2 Tribute. Na gastronômica haverá opções de massas, queijos e harmonizações com vinhos. A festa contará com opções de fondue de caneca e outras surpresas culinárias. E, para os amantes de um bom chopp, estarão disponíveis chopps Pilsen e especiais. O evento é para toda a família, com espaço kids. Os ingressos já estão disponíveis pelo Sympla. Mais Informações: (31) 98348-0074

UMA DÚZIA DE HAHAHA

O Instituto Hahaha, conhecido por levar doses de alegria para hospitais, redes de educação e instituições de acolhimento por meio da palhaçaria, celebra 12 anos com a exposição “A Arte do Encontro”, em cartaz na Sede do Hahaha, no Bairro Santa Tereza, que traz duas mostras inspiradas na trajetória do grupo: uma fotográfica e outra de artes plásticas. A mostra de fotografias revisita a trajetória do grupo a partir de uma seleção de 30 imagens captadas pela fotógrafa Carol Reis, que acompanha de perto o trabalho do Hahaha desde a fundação, em 2012. As fotos resgatam momentos poéticos da atuação dos palhaços em hospitais da Rede SUS, Unidades de Atendimento Institucional (UAIs) e Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) de Belo Horizonte. Já a mostra de artes plásticas traz 10 trabalhos realizados por artistas plásticos mineiros em aquarela, guache, nanquim, acrílica sobre papel, bordado em tecido, colagem e muitas outras técnicas, revelando momentos marcantes na trajetória do grupo. A exposição fica em cartaz até 28 de setembro, na Sede do Instituto Hahaha (Rua Estrela do Sul, 12, Santa Tereza). Visitação às terças e sextas-feiras, das 13h às 17h.

Pedras Preciosas

Teófilo Otoni sediará, de terça-feira, 23, até sábado, 27, a Feira Internacional de Pedras Preciosas (FIPP), organizada pela “Gems Exporters Association”, celebrando as riquezas naturais da região. A FIPP desempenha um papel importante na economia local, atraindo visitantes de todo o mundo, impulsionando não só o comércio de gemas, mas também o gastronômico, o turismo e as hospedagens.

Por aí...

Durante prestigiado coquetel nos salões do antigo Palácio das Mangabeiras, o empresário Fábio Guerra Lages lançou seu livro “Entre Caminhos e Construções”. Ele conta sua trajetória profissional, coroada com o sucesso da Orguel, além de outras empresas. Uma caminhada ao lado de sua esposa, a saudosa Hilda, e seguida pelos seus filhos. O texto também revela as transformações de BH nesse período.

Os mineiros espalhados pelo mundo surpreendem a gente. É o caso de Daniela Barone Soares, que nasceu em BH, mora há 20 anos em Londres e acaba de receber o raro título de Oficial da Ordem do Império Britânico. A razão da honraria? Seu trabalho com investimentos de impactos positivos em termos de sustentabilidade e equidade por todo o planeta. A distinção será oficiada, pessoalmente, pelo rei Charles III.

Fechando com pompa e circunstância a Modernos Eternos, Josette Davis recebeu o governador Zema para uma circulada pelo Instituto de Educação. E não fez por menos: arrasou no look discreto, onde se destacava a bolsa tiracolo assinada por Elisa Atheniense, com alça em corrente dourada, lindíssima.

Os eleitores da capital terão um dever, além de escolher prefeito e vereador, na eleição de outubro. É eleger, também, a nova bandeira da cidade. A proposta é mudar o atual design dos emblemas aplicados no pavilhão, um tanto pesados. Restarão apenas referencias (mais leves) às montanhas e ao sol. Porém, sente-se que faltou algo ali...

O mês de agosto vem chegando e, com ele, o auge dos lançamentos para o próximo verão (em pronta-entrega) nos showrooms de moda da cidade. Uma das novidades da temporada é o novo formato do salão BH à Porter (entre os dias 5 e 9) que, desta vez, terá dois dias de palestras. Uma com Janaina Ortiga e outra com Lais Machado. O local do fashion talk será o Novotel Savassi. A promoção é da Coopermoda.

A comodidade de morar em condomínios espaçosos, ajardinados e tranquilos começa a ser questionada por quem reside em muitos deles, nos arredores de BH. Além do temor de bichos selvagens cada vez mais numerosos no quintal, a vizinhança de jovens novos-ricos e sem-noção, com seus sons abertos e corridas de carros barulhentas, é cada vez mais frequente. O paraíso virou inferno.

A onda de renovação política no hemisfério norte chegou até onde menos se esperava, com o Trump levando o senador J. D. Vance para vice na sua corrida pela Casa Branca, nos EUA. Com seus 39 anos, dizem que seria o primeiro da geração millennials a chegar ali. Nasceu pobre, mas ficou rico no Vale do Silício.