Mitos e verdades que você precisa saber sobre higiene bucal

Você escova os dentes com força para garantir uma limpeza mais profunda? Acredita que alimentos ácidos só fazem mal à sua boca? Ou que pastas clareadoras funcionam como mágica? Cuidar da saúde bucal vai muito além de um sorriso bonito, envolve também informação correta.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo sofrem com problemas bucais, o que reforça a importância de consultas regulares ao dentista. Cecilia Pedroso Turssi, professora de Cariologia e Odontologia Restauradora da Faculdade São Leopoldo Mandic, de Campinas, reuniu seis dos principais mitos e verdades sobre a boca que te ajudarão a ter uma rotina mais saudável.



1. Escovar os dentes com força limpa melhor

Mito."Escovar com força pode desgastar o esmalte dos dentes e agredir a gengiva", explica Cecilia Turssi. A recomendação é fazer movimentos suaves e circulares com escovas de cerdas macias.

2. Pasta de dente clareadora realmente clareia

Depende. Essas pastas costumam ter agentes químicos ou serem mais abrasivas que as convencionais para a remoção de manchas superficiais, como as causadas por café ou cigarro. No entanto, elas não clareiam o dente em sua estrutura interna. "Para um clareamento eficaz e seguro, o ideal é procurar um dentista", orienta a especialista.

3. Comer frutas cítricas enfraquece os dentes

Verdade parcialmente. Alimentos ácidos como limão e laranja podem sim desgastar o esmalte dentário, especialmente se consumidos frequentemente. A dica é reduzir o consumo e, após a ingestão desses alimentos, evitar escovar os dentes imediatamente e preferir enxaguar a boca com água.

4. Enxaguante bucal substitui a escovação

Mito. "Os enxaguantes são complementares, não substitutos", alerta a professora. A escovação correta e o uso do fio dental continuam sendo os principais pilares da higiene bucal diária.

5. A escova ideal é a mais cara ou a elétrica

Mito. Nem sempre. A melhor escova é aquela com cerdas macias, cabeça pequena e que se adapta bem à boca do paciente. Escovas elétricas podem ser úteis, especialmente para quem tem limitações motoras, mas não são obrigatórias para uma boa escovação.

6. Escovar a língua é opcional

Mito. A higienização da língua é fundamental para a saúde bucal. “A língua acumula resíduos alimentares e bactérias que, se não forem removidos, podem causar mau hálito e favorecer infecções”, afirma a especialista. A limpeza pode ser feita com a própria escova de dentes ou com um raspador de língua. O ideal é fazer isso sempre ao final da escovação.