Estresse mata em silêncio: saiba como proteger seu coração

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no mundo. O Brasil, além disso, figura entre os países mais estressados: ocupa o 4º lugar no ranking global, segundo o relatório "World Mental Health Day 2024", divulgado no último Dia Mundial da Saúde Mental.



A pesquisa, realizada com 1,5 mil brasileiros, revelou que apenas 26% disseram não ter enfrentado nenhum pico de estresse capaz de atrapalhar seu dia no último ano. Já 32% relataram pelo menos um episódio, e 42% vivenciaram mais de uma situação semelhante. O cenário reforça o peso do estresse como um inimigo silencioso, cada vez mais presente, sobretudo nos grandes centros urbanos.



“O estresse libera hormônios como adrenalina e cortisol, que aumentam a pressão arterial e aceleram os batimentos cardíacos. Quando esse processo se torna constante, ele sobrecarrega o coração e pode evoluir para doenças graves”, explica Italo Menezes Ferreira, cardiologista e coordenador da Unidade Coronária do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC).



No Brasil, jornadas longas de trabalho, pressões profissionais e sobrecarga emocional colocam a população em situação de vulnerabilidade. Esse quadro favorece também a adoção de comportamentos de risco, como má alimentação, tabagismo e consumo excessivo de álcool, que ampliam ainda mais os impactos negativos sobre o sistema cardiovascular.



Segundo Italo, os efeitos do estresse não se limitam à hipertensão. “Ele pode desencadear arritmias, contribuir para a formação de placas nas artérias e até provocar a chamada síndrome do coração partido, uma insuficiência cardíaca temporária ligada a fortes impactos emocionais”, detalha.



Como se proteger



Apesar do cenário preocupante, é possível adotar medidas preventivas. O caminho, reforça o especialista, está no equilíbrio:



Praticar atividade física regularmente

Manter uma alimentação saudável

Evitar álcool e tabaco

Evitar passar muito tempo na frente de telas

Estabelecer prioridades

Buscar momentos de relaxamento e lazer



“Não existe remédio milagroso contra o estresse, mas o cuidado diário com a saúde física e emocional pode salvar vidas.”

