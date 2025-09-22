Assine
SISTEMA CARDIOVASCULAR

Estresse mata em silêncio: saiba como proteger seu coração

No Brasil, jornadas longas de trabalho, pressões profissionais e sobrecarga emocional colocam a população em situação de vulnerabilidade

22/09/2025 16:00

Num mundo frenético, com estresse constante, alguns sinais podem revelar que a pessoa está ultrapassando limites, permitindo que o nervosismo saia do
Apesar do cenário preocupante, é possível adotar medidas preventivas crédito: Gerd Altmann pixabay

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), as doenças cardiovasculares continuam sendo a principal causa de morte no mundo. O Brasil, além disso, figura entre os países mais estressados: ocupa o 4º lugar no ranking global, segundo o relatório "World Mental Health Day 2024", divulgado no último Dia Mundial da Saúde Mental.

A pesquisa, realizada com 1,5 mil brasileiros, revelou que apenas 26% disseram não ter enfrentado nenhum pico de estresse capaz de atrapalhar seu dia no último ano. Já 32% relataram pelo menos um episódio, e 42% vivenciaram mais de uma situação semelhante. O cenário reforça o peso do estresse como um inimigo silencioso, cada vez mais presente, sobretudo nos grandes centros urbanos.

“O estresse libera hormônios como adrenalina e cortisol, que aumentam a pressão arterial e aceleram os batimentos cardíacos. Quando esse processo se torna constante, ele sobrecarrega o coração e pode evoluir para doenças graves”, explica Italo Menezes Ferreira, cardiologista e coordenador da Unidade Coronária do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia (IDPC).

No Brasil, jornadas longas de trabalho, pressões profissionais e sobrecarga emocional colocam a população em situação de vulnerabilidade. Esse quadro favorece também a adoção de comportamentos de risco, como má alimentação, tabagismo e consumo excessivo de álcool, que ampliam ainda mais os impactos negativos sobre o sistema cardiovascular.

Segundo Italo, os efeitos do estresse não se limitam à hipertensão. “Ele pode desencadear arritmias, contribuir para a formação de placas nas artérias e até provocar a chamada síndrome do coração partido, uma insuficiência cardíaca temporária ligada a fortes impactos emocionais”, detalha.

Como se proteger

Apesar do cenário preocupante, é possível adotar medidas preventivas. O caminho, reforça o especialista, está no equilíbrio:

  • Praticar atividade física regularmente
  • Manter uma alimentação saudável
  • Evitar álcool e tabaco
  • Evitar passar muito tempo na frente de telas
  • Estabelecer prioridades
  • Buscar momentos de relaxamento e lazer

“Não existe remédio milagroso contra o estresse, mas o cuidado diário com a saúde física e emocional pode salvar vidas.”

