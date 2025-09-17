Emergência no coração: atenção para os sinais

Em um cenário global onde as doenças cardiovasculares representam a principal causa de morte, a importância de se manter em alerta para identificar o momento certo de procurar um pronto atendimento cardiológico torna-se crucial para salvar vidas. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 17,5 milhões de pessoas morrem anualmente em decorrência dessas patologias.

No Brasil, o cenário é ainda mais preocupante: o país ocupa o 9º lugar em número de mortes cardíacas, com o Ministério da Saúde apontando que 30% dos óbitos são ocasionados por doenças cardiovasculares, totalizando aproximadamente 300 mil mortes por ano.

O infarto agudo do miocárdio, popularmente conhecido como ataque cardíaco, é a maior causa de mortes no país, com estimativas de 300 mil a 400 mil casos anuais. Alarmantemente, a cada 5 a 7 casos, ocorre um óbito. Diante desses números, a agilidade no atendimento de urgência e emergência nos primeiros minutos é fundamental para reverter o quadro e salvar uma vida.

Quais são os sinais de alerta?

A cardiologista Luciana Gontijo Vivian, coordenadora de Pronto Atendimento do Hospital Orizonti, em Minas Gerais, enfatiza que a procura por um pronto atendimento cardiológico deve ser imediata ao apresentar sintomas como:

Dor no peito intensa e prolongada : caracterizada por um desconforto ou dor na região peitoral, que pode irradiar para as costas, rosto, braço esquerdo e, raramente, braço direito. essa dor costuma ser intensa e prolongada, acompanhada de sensação de peso ou aperto sobre o tórax



: caracterizada por um desconforto ou dor na região peitoral, que pode irradiar para as costas, rosto, braço esquerdo e, raramente, braço direito. essa dor costuma ser intensa e prolongada, acompanhada de sensação de peso ou aperto sobre o tórax Falta de ar súbita : dificuldade para respirar, mesmo em repouso ou com pequenos esforços



: dificuldade para respirar, mesmo em repouso ou com pequenos esforços Palpitações fortes e irregulares : batimentos cardíacos acelerados, irregulares ou muito fortes, acompanhados de outros sintomas



: batimentos cardíacos acelerados, irregulares ou muito fortes, acompanhados de outros sintomas Tontura ou desmaio : perda repentina da consciência, que pode indicar problemas no fluxo sanguíneo para o cérebro



: perda repentina da consciência, que pode indicar problemas no fluxo sanguíneo para o cérebro Outros sintomas associados: suor frio, palidez ou pele azulada, náuseas e vômitos podem estar associados a problemas cardíacos graves



“O infarto é uma emergência que exige cuidados médicos imediatos. Identificar os sintomas pode ser decisivo para salvar a vida de uma pessoa. O tratamento, geralmente, é através do cateterismo e/ou medicações adequadas como aspirina e anticoagulantes, por exemplo”, explica a cardiologista.

A médica reforça que a atenção deve ser redobrada em casos de:

Dor no peito durante a prática esportiva



Histórico familiar de problemas cardíacos, mesmo em pacientes jovens



Qualquer um dos sintomas mencionados, mesmo que o paciente seja jovem

O ataque cardíaco ocorre devido à formação de coágulos que interrompem o fluxo sanguíneo de forma súbita e intensa, levando à morte de células do músculo cardíaco. Embora possa ocorrer em diversas partes do coração, dependendo da área obstruída, em casos raros, pode ser causado por contração da artéria ou desprendimento de um coágulo originado no próprio coração.

“É fundamental que a população esteja atenta aos sinais do próprio corpo e não hesite em buscar ajuda médica. Em casos de suspeita de problemas cardíacos, cada minuto conta. Não se automedique e procure um pronto atendimento cardiológico imediatamente. Essa atitude pode fazer toda a diferença para salvar vidas”, orienta Luciana.

