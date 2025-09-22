Como cuidar das alergias de pele na primavera

A primavera está chegando e, com ela, dias mais quentes. Na estação mais florida do ano, o aumento de pólen e de exposição aos fungos, plantas, sol e animais, podem ocasionar alergias.



A alergia trata-se do sistema imunológico, quando uma substância libera uma reação exagerada, que é controlada por anticorpos ou por células. “Quando essa doença aparece, alguns sintomas os acompanham, como, queimação, coceira, ardência, inchaço e vermelhidão”, diz a dermatologista Fátima Tubini.





É possível identificar diversos tipos de alergias. “Alérgenos sazonais, animais, alimentares, insetos e ambientais. As sazonais e ambientais são as mais comuns na primavera”, conta a médica.



A especialista explica quais são as alergias que podem se manifestar na pele nesta época do ano e como cuidar delas:



Dermatite atópica

Também conhecida como eczema, a dermatite atópica é uma condição crônica da pele que pode piorar com alergias ambientais, como pólen. Para tratar essa alergia, use um hidratante hipoalerênico regular e evite sabonetes e produtos de limpeza agressivos. Escolha roupas de algodão suave.





Urticária

A urticária é uma doença revelada por manchas vermelhas ou placas elevadas que coçam intensamente. Ela pode ser desencadeada por alérgenos, incluindo pólen, bem como alimentos e medicamentos.

Cuide dessa alergia tomando antialérgicos, conforme prescrito pelo médico, para aliviar a irritação e a inflamação. E tente identificar e evitar o alérgeno ou gatilho que acione a alergia.





Dermatite de contato

Esta é uma alergia que ocorre quando a pele entra em contato com uma substância alergênica. Na primavera, isso pode incluir o contato com plantas, como a hera venenosa, que pode causar erupções dramáticas dolorosas.



Consulte um dermatologista para determinar a causa da alergia e, em casos leves, cremes com corticosteroides à venda livre podem ajudar a reduzir a inflamação.





Picadas de insetos

Com a chegada da primavera, os insetos voltam a ser uma preocupação, e as picadas podem desencadear reações alérgicas na pele, como surtos, lesões e incidências.

Para evitar essa alergia, use repelentes de insetos quando estiver ao ar livre. Vista roupas de manga longa e calças compridas ao sair, especialmente em áreas abertas. E, caso for picado, aplique uma pomada antisséptica.





Dermatite de contato alérgica ao sol

Algumas pessoas desenvolvem uma ocorrência alérgica à exposição solar, conhecida como dermatite de contato alérgica ao sol. Isso pode causar erupções cutâneas, bolhas e irritações após a exposição ao sol.



Evite exposição solar, utilize protetor solar, de preferência hipoalergênico e sem fragrâncias, e use roupas com protetor solar que bloqueie os raios UV.

A especialista alerta que cada caso é único e o agendamento de uma consulta com um dermatologista ou alergista, antes do consumo de qualquer tipo de medicamento, via oral ou a aplicação de medicamentos via cutânea, é fundamental.

