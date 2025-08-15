Como o ar que você respira pode ser gatilho para crises alérgicas

Com o inverno em pleno curso, o ar seco e as temperaturas mais baixas se tornam parte da rotina em várias regiões do Brasil. É quando aumenta também a incidência de crises respiratórias, especialmente entre pessoas com histórico de rinite, asma ou sinusite.



O que muita gente ainda não percebe é que esses desconfortos não surgem apenas por causa do frio. Dois fatores ambientais exercem influência direta sobre a saúde das vias aéreas: a temperatura e, principalmente, a umidade do ar.





“A umidade do ar tende a ter um impacto mais direto e significativo”, afirma a a otorrinolaringologista do Hospital Paulista e especialista em alergias respiratórias, Cristiane Passos Dias Levy . “Tanto a baixa quanto a alta umidade influenciam bastante, mas o ar seco, em especial, é extremamente agressivo para as vias aéreas.”





Quando o ar seca, a saúde sente





Durante o inverno, é comum que a umidade relativa do ar fique abaixo dos níveis considerados ideais pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que recomenda valores entre 40% e 60%. Em capitais como Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Goiânia, os índices frequentemente caem abaixo dos 30%, chegando, em alguns dias, a patamares inferiores a 20%.



O impacto na saúde é direto: o ressecamento do ar reduz a produção do muco que protege o nariz, a garganta e os pulmões, dificultando a filtração de partículas e microrganismos. “O ressecamento das mucosas facilita a entrada de agentes infecciosos e alérgenos. Isso aumenta os quadros de rinite, sinusite, bronquite e até infecções virais”, explica a médica.

Um estudo publicado na revista BMC Public Health mostra que a exposição prolongada à umidade muito baixa pode elevar em até 6% o risco de infecções respiratórias em crianças — com picos de risco quando o ar atinge níveis críticos, abaixo dos 20%.





Umidade demais também incomoda



Se o ar seco fragiliza as defesas naturais do organismo, o excesso de umidade também pode gerar problemas — especialmente dentro de casa.



Ambientes com umidade superior a 60%, combinada à pouca ventilação, tornam-se terreno fértil para a proliferação de fungos, ácaros e mofo. Esses agentes são desencadeadores potentes de crises alérgicas, como rinite e asma, principalmente entre crianças e idosos.



“Muita gente acha que só o tempo seco é prejudicial, mas a umidade alta em ambientes abafados também pode agravar quadros respiratórios.



Frio: o agravante silencioso





A temperatura atmosférica, embora tenha efeito menos direto do que a umidade, também contribui para o aumento de casos de doenças respiratórias — especialmente nos dias mais frios do inverno. O ar gelado provoca vasoconstrição nasal, aumenta a produção de muco e resseca ainda mais as mucosas. Isso favorece o desenvolvimento de infecções, como gripes, resfriados e sinusites.

Além disso, o frio intenso faz com que as pessoas permaneçam por mais tempo em locais fechados e mal ventilados, facilitando a transmissão de vírus respiratórios. Estudos apontam que, a cada queda de 1°C na temperatura, os casos de infecções respiratórias podem subir cerca de 4%. Em pacientes asmáticos, esse impacto é ainda mais expressivo.





Como proteger seu sistema respiratório



Para quem convive com alergias respiratórias ou deseja prevenir quadros mais graves, o cuidado com o ambiente é essencial. A recomendação é manter a umidade do ar dentro da faixa ideal, usar soro fisiológico para hidratar as vias aéreas e manter os ambientes limpos, arejados e livres de poeira.

“A saúde respiratória está diretamente ligada ao ar que a gente respira. Pequenas mudanças no ambiente podem fazer grande diferença para quem sofre com alergias”, reforça Cristiane.





Dicas práticas para os dias quentes e frios



- Mantenha a umidade do ar entre 40% e 60%



- Use umidificadores ou toalhas úmidas em ambientes fechados



- Beba bastante água ao longo do dia



- Hidrate as vias respiratórias com soro fisiológico



- Ventile os cômodos, mesmo nos dias frios



- Evite carpetes, cortinas e objetos que acumulam poeira







