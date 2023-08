683

Por mais que muitas pessoas considerem este um hábito comum e inofensivo, respirar pela boca pode trazer sérias consequências para a saúde do indivíduo. A respiração pelo nariz deveria ocorrer de forma natural para todos, mas algumas pessoas não conseguem puxar o ar naturalmente e acabam respirando pela boca, adotando este hábito, por conta de desvio de septo, rinite alérgica , inchaço das conchas nasais ou qualquer outro problema de obstrução nasal.









Para entender como estes problemas se desenvolvem, é importante compreender a relevância da respiração nasal. O nariz filtra o ar que respiramos, fazendo com que poeira e outras impurezas não cheguem ao sistema respiratório inferior, além de fazer com que o ar chegue a uma melhor temperatura no pulmão, comparado ao ar que entraria diretamente pela boca.









O otorrinolaringologista pode resolver este problema por meio de procedimento cirúrgico ou clinicos: "Devemos entender o caso de cada paciente, pois cada um pode estar com um problema diferente no nariz, que faz com que ele tenha que respirar pela boca", comentou Meirelles. "Por meio de exames, determinamos se há necessidade de cirurgia, por exemplo, em caso de desvio de septo ou se o tratamento pode ser feito apenas por meio de limpeza da cavidade nasal e com uso de remédios", completou.



Compromete o desenvolvimento de crianças





Este hábito pode ser observado desde cedo nas crianças, que devem consultar um especialista para não comprometerem o seu desenvolvimento. Além do risco de infecções das vias aéreas, as crianças podem também ter problemas de crescimento, postura e baixo desempenho escolar.





“Em alguns casos, podemos notar crianças respirando pela boca, indicando algum problema no nariz. Os pais podem perceber esta complicação quando a criança apresenta dificuldade para comer, ronco e se os pequenos costumam dormir de boca aberta. Quanto antes consultar um otorrinolaringologista, melhor, haverá menos chances da criança desenvolver adversidades no futuro”, recomenda Meirelles.