Sintomas de ataque cardíaco que as mulheres não devem ignorar

De acordo com levantamento do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), entre 2008 e 2022, o número de internações por infarto aumentou no Brasil. Entre os homens, a média mensal passou de 5.282 para 13.645, alta de 158%. Entre as mulheres, a média foi de 1.930 para 4.973, aumento de 157%.

As doenças cardiovasculares representam cerca de 30% do número de óbitos no Brasil. Dentro deste número, o ataque cardíaco é uma das principais causas de morte, tanto mulheres quanto homens. Porém, os sintomas costumam ser muito diferentes de acordo com o sexo.

Essas diferenças começam na forma como as artérias coronárias tendem a ficar bloqueadas. Os homens desenvolvem bloqueios principalmente nas artérias maiores ou vasos principais. Já nas mulheres, o problema costuma ocorrer em artérias de menor calibre, segundo a American Heart Association.

Outro dado importante para as mulheres é descobrir se têm pressão arterial elevada, um dos fatores de risco para o infarto. Para diminuir suas chances de ter ataque cardíaco, além de buscar um estilo de vida saudável, é importante reconhecer os sinais e sintomas para que você seja capaz de obter ajuda rapidamente, caso necessário.

Quais são os sinais?

Confira alguns sintomas que a Abbott, empresa global de cuidados para a saúde, listou abaixo e que não devem ser ignorados:

Pressão desconfortável no peito (angina), sensação de aperto ou enchimento que geralmente dura mais do que alguns minutos ou é intermitente



Dor nos braços, pescoço, mandíbula, costas ou estômago



Falta de ar inexplicável



inexplicável Náusea e vômito



Tontura



Suor frio



Dor na parte inferior do tórax ou abdômen superior



Fadiga extrema



Se você, ou alguém que estiver ao seu lado, tiver um ou mais desses sintomas, é importante ligar para a emergência – 192 no Brasil – antes, ou durante a sua ida ao hospital, visto que isso poderia adiantar os primeiros socorros necessários para salvar sua vida. Quando ligar, informe os sintomas e siga as instruções. Isto pode aumentar drasticamente as chances de sobrevivência.

Ataque cardíaco silencioso

A pessoa também pode não apresentar nenhum sintoma, por conta dos vasos do coração estarem obstruídos. Um infarto silencioso geralmente é detectado apenas depois de um eletrocardiograma. Esse tipo de infarto tem maior probabilidade de ocorrer em mulheres e pessoas com diabetes.

O diagnóstico correto de um ataque cardíaco pode não só possibilitar um melhor tratamento no momento do infarto, mas também ajuda a realizar mudanças de estilo de vida que vão reduzir a probabilidade de futuros eventos cardíacos.

Prevenção de ataque cardíaco

A melhor maneira de evitar um ataque do coração é dar passos saudáveis em direção à prevenção. A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC)6 afirma que várias medidas preventivas podem ser tomadas, e algumas estão listadas a seguir:

Pare de fumar : o tabagismo é a maior causa isolada evitável de adoecimento e mortes precoces no mundo



: o é a maior causa isolada evitável de adoecimento e mortes precoces no mundo Comece a se exercitar : o sedentarismo causa doenças como a hipertensão , diabetes, aumento de colesterol e estresse , todas relacionadas ao aumento de risco cardíaco. Porém, antes de começar, peça orientação médica. Algo simples como uma caminhada de 30 minutos todos os dias pode beneficiar a saúde do coração



: o sedentarismo causa doenças como a , diabetes, aumento de colesterol e , todas relacionadas ao aumento de risco cardíaco. Porém, antes de começar, peça orientação médica. Algo simples como uma caminhada de 30 minutos todos os dias pode beneficiar a saúde do coração Fique de olho no colesterol : faça mudanças na dieta para ajudar a gerenciar sua taxa de colesterol ruim (LDL) e de colesterol bom (HDL).

: faça mudanças na dieta para ajudar a gerenciar sua taxa de e de colesterol bom (HDL). Converse com seu médico: discuta os fatores de risco de seu caso específico com o médico e implemente as modificações que ele recomendar



Para as mulheres, um ataque do coração é uma preocupação bem grave. Entretanto, o fator decisivo aqui é você. Cuide de seu corpo e confie na parceria com o médico para desfrutar de uma ótima saúde.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia