5 alimentos bons para a saúde dos olhos

Além da importância dos exames oftalmológicos regulares, o que vai ao prato também tem impacto direto na visão. Diversos nutrientes presentes nos alimentos ajudam a manter a integridade da retina, reduzir o risco de doenças como degeneração macular relacionada à idade (DMRI), catarata, glaucoma, retinopatia diabética e aliviar sintomas comuns como ressecamento ocular e fadiga visual, especialmente em quem passa muitas horas diante de telas.

Segundo Victor Massote, oftalmologista e vice-diretor clínico do OCULARE Hospital de Oftalmologia, “uma dieta rica em antioxidantes, vitaminas específicas e gorduras boas pode contribuir significativamente para a saúde ocular”. No entanto, ele alerta: “Muitas vezes, as quantidades dessas substâncias encontradas na alimentação comum não são suficientes para exercer efeito terapêutico. Nestes casos, a suplementação orientada é essencial.”

Cinco alimentos que ajudam a proteger a visão – e por quê:

1. Cenoura



Clássica da nutrição ocular, é rica em betacaroteno, precursor da vitamina A, fundamental para o bom funcionamento da retina. A deficiência dessa vitamina pode levar ao ressecamento ocular, visão embaçada e até cegueira noturna.

Contudo, em situações clínicas específicas, a quantidade de vitamina A obtida via alimentação pode não ser suficiente, exigindo uma abordagem suplementar.

2. Folhas verde-escuras (espinafre, couve, rúcula)



Fontes ricas em luteína e zeaxantina, antioxidantes que protegem a mácula — a área central da retina responsável pela visão de detalhes. Esses compostos agem como filtros naturais contra a luz azul e os radicais livres, oferecendo proteção contra a degeneração macular relacionada à idade (DMRI).

Estudos sugerem que, em doses adequadas, esses antioxidantes podem reduzir em até 43% o risco de DMRI. No entanto, essa eficácia costuma ser observada com níveis mais altos que os obtidos apenas pela dieta, reforçando a importância da suplementação quando indicada.

3. Peixes ricos em ômega-3 (salmão, sardinha, atum)



Esses alimentos fornecem ácidos graxos essenciais, que têm ação anti-inflamatória e favorecem a produção de lágrimas, sendo muito úteis no alívio dos sintomas da síndrome do olho seco. O consumo frequente é benéfico, mas doses terapêuticas de ômega-3 podem ser recomendadas em casos moderados ou graves da síndrome.

4. Ovos



Além de luteína, zeaxantina e vitamina A, os ovos contêm zinco, mineral que auxilia na absorção da vitamina A e protege a mácula. O zinco também tem papel na redução do risco de cegueira noturna e na progressão da DMRI, conforme mostram estudos como o AREDS (Age-Related Eye Disease Study), dos EUA.

A suplementação com zinco em doses específicas é recomendada em casos selecionados de degeneração macular.

5. Frutas cítricas (laranja, acerola, limão)



Ricas em vitamina C, essas frutas ajudam a proteger os vasos sanguíneos da retina e têm forte ação antioxidante, importante para prevenir catarata e degeneração da retina.

Pesquisas da Universidade de Harvard demonstram que a suplementação regular com vitamina C está relacionada à redução da progressão da catarata, especialmente em adultos acima dos 50 anos.

Alimentação ajuda, mas não substitui oftalmologista

Victor ressalta que nenhum alimento ou suplemento sozinho é capaz de prevenir ou tratar doenças oculares. “Uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes específicos é uma peça do quebra-cabeça da prevenção. Em muitos casos, é necessário usar suplementos com doses mais altas para se obter resultados clínicos relevantes”, afirma. Por isso, a avaliação oftalmológica e, em alguns casos, o acompanhamento com nutricionista ou nutrólogo, são fundamentais.

Para manter os olhos saudáveis ao longo da vida, vale apostar em uma alimentação colorida, variada e rica em nutrientes protetores, sem abrir mão de bons hábitos visuais (como pausas durante o uso de telas) e de visitas regulares ao oftalmologista. Afinal, a prevenção começa na rotina.

