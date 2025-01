Os alimentos consumidos na infância têm um papel crucial no desenvolvimento da visão e da saúde ocular ao longo da vida. Embora o bebê tenha a estrutura biológica dos olhos formada ao nascer, seu sistema visual só estará totalmente desenvolvido por volta dos sete ou oito anos e os nutrientes obtidos por meio da dieta influenciam no funcionamento adequado da visão e na prevenção de problemas oculares futuros.







“As deficiências nutricionais podem afetar a visão de perto e de longe, impactando o desempenho escolar. A vitamina A, por exemplo, é fundamental para a visão noturna e a saúde da retina. A má nutrição na infância também prejudica o sistema imunológico, deixando a criança mais suscetível a infecções sistêmicas e oculares”, alerta a oftalmologista do H.Olhos, Hospital de Olhos da Rede Vision One, Thayana Darab.





A médica reforça que os nutrientes fornecem a base para a formação e o funcionamento dos olhos, por isso é importante oferecer aos pequenos uma dieta rica em alimentos variados e nutritivos, que contenham vitaminas e minerais.

Outro cuidado, de acordo com a oftalmologista, é restringir o açúcar e os produtos industrializados, pois os efeitos metabólicos desses produtos no corpo afetam diretamente a saúde ocular, principalmente a retina.



Thayana explica que “os principais nutrientes para a saúde ocular são: vitamina A, luteína e zeaxantina, ômega 3, vitamina C, vitamina E, betacaroteno, zinco e selênio”. Ela cita alguns alimentos que possuem essas substâncias:







- A vitamina A pode ser encontrada em produtos de coloração amarela e alaranjada, como cenoura, abóbora, batata-doce, manga e gema de ovo. Esses alimentos são essenciais para a manutenção da saúde da retina e para a prevenção da cegueira noturna.





- Luteína e zeaxantina são antioxidantes muito presentes em vegetais de coloração verde-escura como espinafre, couve, brócolis, abobrinha, pimentão e kiwi. Essas substâncias protegem os olhos contra os danos causados pela radiação, a exposição à luz e o estresse oxidativo, caracterizado pelo desequilíbrio entre os antioxidantes e os radicais livres.





- Ácidos graxos ômega 3 são encontrados em peixes como o salmão, sardinha, atum, óleo de linhaça, sementes de chia e nozes. São muito importantes para o adequado desenvolvimento da retina e para a prevenção da síndrome de olho seco.





- A vitamina C está presente em vegetais e é um poderoso antioxidante que protege as células oculares do estresse oxidativo. Algumas opções são as frutas como laranja, limão, acerola, goiaba, morango, mamão e o pimentão vermelho.





- A vitamina E pode ser encontrada em nozes, amêndoas, semente de girassol, azeite de oliva e abacate. Essa vitamina ajuda a prevenir o dano celular nos olhos causado por radicais livres.





- O zinco está presente em carnes magras, frutos do mar, feijão, nozes, sementes e cereais integrais. Ele ajuda na mobilização de vitamina A para os olhos, favorecendo uma visão saudável.





- O selênio pode ser encontrado em alimentos como castanha do Pará, ovos, frango, peixe e cogumelos. Ele atua em conjunto com a vitamina E na proteção de células oculares.







Embora o desenvolvimento inicial dos olhos ocorra na infância, manter uma dieta equilibrada ao longo da vida é essencial para prevenir doenças oculares relacionadas ao envelhecimento e outras condições que podem afetar a visão. Além disso, escolher alimentos saudáveis garante mais qualidade de vida e traz benefícios para a saúde como um todo.

