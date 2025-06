Nutricionista explica como o inverno afeta a microbiota intestinal

Com a chegada dos dias frios, o apetite aumenta, bem como a vontade por alimentos calóricos e até a sensação de cansaço. Mas o que muitos não sabem é que essas mudanças têm relação direta com a microbiota intestinal. A nutricionista Alice Paiva, especialista em emagrecimento e reeducação alimentar, revela os principais impactos do frio no intestino e como cuidar da saúde intestinal durante o inverno.

A microbiota intestinal é o conjunto de trilhões de microrganismos que habitam o intestino humano. Segundo Alice, ela vai muito além da digestão. “Ela regula o sistema imune, influencia a produção de neurotransmissores e até interfere nas escolhas alimentares. É uma peça-chave para o equilíbrio do organismo”, explica.

No inverno, fatores como menor consumo de fibras, ingestão maior de gorduras e mudanças no ritmo biológico alteram a composição dessas bactérias, diminuindo sua diversidade e afetando negativamente a saúde.

Afinal, qual a relação?

Outro ponto de destaque apontado pela nutricionista é a relação entre o frio, o metabolismo e o apetite. “Nos dias gelados, o corpo precisa de mais energia para manter a temperatura. Isso ativa hormônios como a grelina, conhecido como o "hormônio da fome", e aumenta a fome, especialmente por comidas ricas em calorias”, afirma.

A microbiota também participa desse processo, produzindo sinais que impactam a saciedade e os desejos alimentares. Ou seja, não é apenas uma questão comportamental, há todo um mecanismo fisiológico por trás da vontade de comer mais no inverno.

''Não é só comportamento, é também uma resposta natural do corpo. O frio faz com que o organismo gaste mais energia para manter a temperatura corporal. Esse gasto extra acontece principalmente com a produção de calor, ou seja, o corpo queima mais calorias sem você perceber. Para compensar essa queima maior, o cérebro manda sinais de que você precisa comer mais, especialmente alimentos mais calóricos e reconfortantes”, revela.

Mas nem tudo são más notícias. A nutricionista garante que é possível atravessar o inverno com equilíbrio e bem-estar intestinal. Para isso, ela recomenda uma alimentação rica em fibras, prebióticos e probióticos. “Sopas com legumes, fermentados naturais como kefir, chás com especiarias, além de alimentos integrais e boas fontes de gordura são grandes aliados da microbiota nesta estação”, indica.

A especialista também destaca o papel do intestino na imunidade, ainda mais relevante em tempos de aumento de gripes e resfriados: “Cerca de 70% das células imunes estão no intestino. Fortalecer a microbiota é fortalecer o sistema de defesa”.