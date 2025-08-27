Assine
SAÚDE OCULAR

Falta de consultas regulares aumenta chance de doenças graves na visão

De acordo com o CBO, a primeira consulta do bebê deve ocorrer entre os 6 meses e o primeiro ano de vida

Paula Laboissière - Enviada especial*
Paula Laboissière - Enviada especial*
27/08/2025 09:00 - atualizado em 27/08/2025 09:00

A revelação de Goldie Hawn durante o Oscar trouxe visibilidade para a catarata e reforçou a importância da prevenção e do tratamento adequado das doenças oculares.
Adultos a partir dos 40 anos devem agendar consultas anuais crédito: Reprodução de Youtube Canal SBT News

A falta de consultas oftalmológicas regulares pode levar ao atraso no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento de doenças oculares graves e irreversíveis, incluindo glaucoma, catarata, retinopatia diabética, degenerações e mesmo tumores. O alerta é do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO). 

Em nota, a entidade alerta que, sem as chamadas consultas regulares, onde o paciente passa por exames preventivos, o risco aumenta, enquanto o diagnóstico tardio reduz as chances de cura ou de êxito nos tratamentos oftalmológicos. 

De acordo com o CBO, a primeira consulta do bebê deve ocorrer entre os 6 meses e o primeiro ano de vida, com o objetivo de detectar e tratar qualquer falha no desenvolvimento visual da criança. Uma nova consulta deve ser entre os 3 e os 6 anos.

Adolescentes de 12 a 18 anos também devem passar por avaliação oftalmológica completa enquanto adultos a partir dos 40 anos devem agendar consultas anuais. "Em caso de diagnóstico de doenças, a periodicidade necessária deve ser determinada pelo médico oftalmologista", completou a entidade. 

Entre os fatores de risco para problemas de visão a serem relatados durante as consultas estão a presença de doenças crônicas como diabetes, hipertensão e condições reumatológicas, além do histórico familiar de qualquer tipo de transtorno ocular. 

Encontro

A partir desta quarta-feira (27/8), o CBO realiza o 69º Congresso Brasileiro de Oftalmologia, em Curitiba. O evento deve reunir especialistas, pesquisadores e representantes de inovações tecnológicas recentes voltadas para a saúde ocular. O encontro segue até o próximo sábado (30/8). 

*A repórter viajou a convite do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO)

conselho-brasileiro-de-oftalmologia consultas doencas-oculares oftalmologica saude-ocular

