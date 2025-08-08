Implantes dentários: mitos, verdades e cuidados necessários

Ter um sorriso bonito e funcional é um dos pilares do bem-estar e da autoestima. Mas, à medida que envelhecemos, manter a saúde bucal exige atenção redobrada. Perda óssea, retração gengival, diminuição da saliva, dentes ausentes ou comprometidos são alguns dos desafios que afetam não apenas a estética, mas também a mastigação, fala e até a saúde geral. A boa notícia é que, com tecnologia de ponta e acompanhamento especializado, é possível reverter esses quadros com segurança e previsibilidade.

Segundo especialistas da Plenum Bioengenharia, indústria fabricante de implantes com impressão 3D e produtos regenerativos 100% sintéticos, a odontologia regenerativa tem avançado rapidamente, oferecendo soluções cada vez mais acessíveis e personalizadas. “Hoje conseguimos tratar desde perdas dentárias simples até casos complexos de reabilitação oral, com implantes que se integram de forma mais eficiente ao organismo e materiais que estimulam a regeneração óssea de maneira quase natural”, explica o implantodontista Alberto Blay, cofundador da Plenum.

Como manter a saúde bucal em dia?



A manutenção da saúde bucal vai muito além da estética, trata-se de um fator determinante para o bem-estar geral. “Muitos problemas sistêmicos, como doenças cardiovasculares, diabetes e recentemente até mesmo Alzheimer, têm relação direta com infecções bucais crônicas”, explica Alberto. Para garantir dentes e gengivas saudáveis, alguns hábitos são fundamentais:

Escovação adequada : Deve ser realizada ao menos três vezes ao dia , com escova de cerdas macias, movimentos suaves e atenção especial à linha da gengiva e à parte interna dos dentes. O uso de escovas elétricas pode ser um aliado, principalmente para pessoas com limitações motoras ou idosos. Não menos importante é a correta escolha da pasta dental, preferencialmente fluoretada e, em alguns casos, um enxaguante bucal.



: Deve ser realizada , com escova de cerdas macias, movimentos suaves e atenção especial à linha da gengiva e à parte interna dos dentes. O uso de escovas elétricas pode ser um aliado, principalmente para pessoas com limitações motoras ou idosos. Não menos importante é a correta escolha da pasta dental, preferencialmente fluoretada e, em alguns casos, um enxaguante bucal. Fio dental diário : Indispensável, mesmo para quem possui implantes ou próteses. Ele remove a placa bacteriana em locais onde a escova não alcança e previne gengivites, uma das principais causas de complicações em implantes.



: Indispensável, mesmo para quem possui implantes ou próteses. Ele remove a placa bacteriana em locais onde a escova não alcança e previne gengivites, uma das principais causas de complicações em implantes. Alimentação equilibrada : O consumo excessivo de açúcares e alimentos ultraprocessados está entre os maiores vilões da saúde bucal. Uma dieta rica em fibras, vegetais e cálcio fortalece dentes e ossos, além de estimular a salivação, fator de proteção natural contra cáries .



: O consumo excessivo de açúcares e está entre os maiores vilões da saúde bucal. Uma dieta rica em fibras, vegetais e cálcio fortalece dentes e ossos, além de estimular a salivação, fator de proteção natural contra . Evitar tabagismo e álcool em excesso : O cigarro afeta diretamente a vascularização da gengiva, aumentando o risco de doenças periodontais e a falha de implantes. Já o consumo frequente de bebidas alcoólicas pode desequilibrar o pH da boca e favorecer a proliferação de bactérias, além dos problemas de saúde



: O afeta diretamente a vascularização da gengiva, aumentando o risco de doenças periodontais e a falha de implantes. Já o consumo frequente de pode desequilibrar o pH da boca e favorecer a proliferação de bactérias, além dos problemas de saúde Hidratação constante : Beber água é essencial para manter a boca lubrificada e ajudar na limpeza natural da cavidade bucal, principalmente para pessoas que sofrem com boca seca, um efeito colateral comum de diversos medicamentos



: Beber água é essencial para manter a boca lubrificada e ajudar na limpeza natural da cavidade bucal, principalmente para pessoas que sofrem com boca seca, um efeito colateral comum de diversos medicamentos Visitas regulares ao dentista : Esse é o principal ponto de atenção. Somente o dentista é capaz de avaliar e diagnosticar alterações muitas vezes não percebidas. A recomendação é que o checape seja feito a cada seis meses, mesmo para quem não sente dor ou incômodos. O acompanhamento profissional permite diagnósticos precoces e a prevenção de complicações em tratamentos como os implantes



: Esse é o principal ponto de atenção. Somente o dentista é capaz de avaliar e diagnosticar alterações muitas vezes não percebidas. A recomendação é que o checape seja feito a cada seis meses, mesmo para quem não sente dor ou incômodos. O acompanhamento profissional permite diagnósticos precoces e a prevenção de complicações em tratamentos como os implantes Atenção redobrada com implantes e próteses: Para quem utiliza esses dispositivos, a higienização deve incluir escovas interdentais, passadores de fio e enxaguantes e creme dental específicos, conforme orientação profissional. “Implantes exigem disciplina e cuidado contínuo. Quando bem mantidos, podem durar décadas com conforto e funcionalidade”, reforça Alberto

Mitos e verdades sobre implantes dentários

Embora os implantes dentários sejam cada vez mais populares, ainda existem muitos mitos que geram dúvidas e inseguranças nos pacientes. Um dos equívocos mais comuns é acreditar que o procedimento é doloroso ou complexo. “Com os avanços na odontologia, especialmente o uso de imagens 3D e materiais de alta biocompatibilidade, o processo de colocação de implantes se tornou seguro, rápido e minimamente invasivo”, explica o implantodontista.



Outro mito frequente é imaginar que os implantes não precisam de manutenção após a instalação. “Implantes exigem cuidados tanto quanto dentes naturais. É fundamental manter uma boa higiene oral, evitar o tabagismo e comparecer regularmente ao dentista para garantir a longevidade do tratamento”, reforça.

Um dos maiores mitos é acreditar que os implantes não são indicados para pessoas mais velhas. “Não existe idade máxima para reabilitação oral com implantes. O mais importante é avaliar a saúde geral e as condições ósseas do paciente. Já tratamos com sucesso pacientes longevos que desejavam recuperar o conforto e a autoestima ao sorrir”, diz o especialista.

