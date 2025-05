Não só câncer, confira as doenças graves causadas na boca pelo tabaco

No dia , neste sábado, é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco, data criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para conscientizar a população sobre os malefícios do tabagismo . Além dos já conhecidos riscos cardiovasculares e pulmonares, o fumo tem graves impactos para a saúde bucal - muitas vezes negligenciados pela população.

De acordo com dados da OMS, o tabaco é responsável por mais de oito milhões de mortes por ano no mundo. Na cavidade bucal, os danos são diversos: vão desde mau hálito crônico até câncer de boca. “Fumantes têm chances elevadas de desenvolver câncer na cavidade oral e doenças periodontais”, alerta Bruna Ghiraldini, coordenadora de P&D da S.I.N.. “Como dentistas, temos papel fundamental no diagnóstico de lesões orais precoces e no apoio à cessação do tabagismo, já que muitas vezes somos os primeiros profissionais a identificar sinais de alterações potencialmente malignas. A orientação adequada pode salvar vidas”, avalia.