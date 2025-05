Dia Mundial Sem Tabaco: data lembra os perigos do tabagismo

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O Dia Mundial Sem Tabaco, que acontece anualmente, serve como lembrete dos numerosos riscos à saúde associados ao uso do cigarro. Essa data, promovida pela Organização Mundial da Saúde, visa destacar a necessidade global de intervenções eficazes e políticas públicas robustas para combater o tabagismo. Com o cigarro sendo um dos principais causadores de morte evitáveis no mundo, a conscientização sobre seus perigos é mais crucial do que nunca.



A médica pneumologista e paliativista Michele Andreata, da Saúde no Lar, destaca a gravidade do impacto do tabaco. "O cigarro está diretamente ligado a várias doenças graves, como câncer de pulmão, enfisema e doenças cardiovasculares. Com mais de 7 mil substâncias químicas, muitas delas tóxicas e cancerígenas, o cigarro representa um sério risco à saúde pública.”



Impacto nas doenças crônicas



O tabagismo não se limita a acometer os pulmões. Está associado também a cânceres de boca, garganta, esôfago e bexiga, além de doenças respiratórias crônicas como a DPOC. "Cada cigarro aumenta o risco de complicações, agravando condições cardíacas e contribuindo para acidentes vasculares cerebrais", alerta Michele.



Caminhos para a cessação



Interromper o hábito de fumar é um processo que demanda compromisso e suporte. "As fases vão da pré-contemplação, onde ainda não se pensa em parar, até a manutenção, que envolve estratégias para evitar recaídas", detalha a médica. Destacando a importância das campanhas como o Dia Mundial Sem Tabaco, ela afirma que essas ações são essenciais para fomentar políticas de redução de consumo e oferecer apoio efetivo aos que desejam deixar o vício.



História de superação



Paula Gomes, 40 anos, compartilha sua jornada de luta contra o tabagismo. Iniciou o hábito aos 22 anos, durante a faculdade, fumando cigarro branco antes de passar para o cigarro de palha perto dos 30. Durante a pandemia tentou evitar o hábito durante a semana e, com a piora do quadro de saúde do seu pai, voltou a fumar diariamente, especialmente após o falecimento dele, em 2021. Em 2022, enfrentando um tratamento dentário, Paula decidiu tentar o vape como uma alternativa. “O processo trouxe desafios, mas ao reduzir progressivamente a nicotina, consegui abandonar o cigarro completamente. Desde então, não voltei a fumar, e hoje, sinto-me mais disposta e cheia de energia”, ressalta.



Riscos do vape e tratamentos disponíveis



Apesar de ser visto como uma alternativa menos prejudicial, o uso de vape também é perigoso, expondo os usuários a substâncias tóxicas e ao risco de dependência de nicotina. "É importante ter cautela, pois os efeitos já estão sendo sentidos por vários usuários e, a longo prazo, ainda estão sendo estudados", comenta a especialista.



Há uma variedade de tratamentos eficazes que oferecem esperança e apoio em cada etapa do processo. “As terapias de reposição de nicotina, disponíveis em formas como gomas e adesivos, ajudam a reduzir os sintomas de abstinência, fornecendo doses graduais de nicotina sem a necessidade de fumar.”

Os medicamentos como bupropiona e vareniclina, segundo a pneumologista, também são eficazes, pois alteram a resposta do cérebro à nicotina, diminuindo o desejo e facilitando a superação do vício. Além disso, o suporte psicológico, através de psicólogos e grupos de apoio, reforça o enfrentamento dos desafios psicológicos e sociais associados à interrupção do fumo.



"Abandonar o cigarro é um passo fundamental para melhorar a qualidade de vida e saúde a longo prazo", reforça Michele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia