Sabia que prisão de ventre é um dos vilões para o aparecimento das varizes?

As varizes são causa de grande desconforto estético, mas elas também dão sinais de que algo não vai bem com a circulação. Entre as causas de seu aparecimento, estão: sedentarismo (com longos períodos em pé ou sentado), genética, tabagismo e consumo de bebidas alcoólicas. Mas, acredite, o intestino, quando não funciona bem, pode ter sua parcela de culpa.



“A prisão de ventre é um dos vilões para o aparecimento das varizes. A razão é que o esforço para evacuar que eleva a pressão intra-abdominal é transmitido para baixo, para as veias das extremidades inferiores. Esse tipo de pressão pode danificar as válvulas em nossas veias, o que normalmente ajudaria a desviar o sangue para cima, para o coração. À medida que todo o sistema fica bloqueado, a pressão e a inflamação aumentam, e as veias superficiais começam a dilatar-se e a formar nós. O resultado são veias varicosas”, explica a cirurgiã vascular Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. “Não é incomum que pacientes com varizes também sofram de problemas como hemorroidas”, acrescenta.

A especialista explica que ambos são mais comuns em áreas onde prevalece uma dieta ocidentalizada com baixo teor de fibras. O consumo regular de fibras alimentares, segundo a médica, é uma das maneiras de melhorar o funcionamento intestinal. “Essenciais para o bom funcionamento do organismo, as fibras fornecem nutrientes e são aliadas na manutenção de uma dieta saudável. Além disso, elas estão relacionadas à boa circulação de sangue de uma maneira geral”, explica. Um estudo de 2021 observou que pessoas que raramente comiam alimentos ricos em fibras tinham quatro vezes mais chances de ter veias varicosas. “Esse mesmo estudo mostrou que o aumento de risco é similar ao de que quem vai pouco ao banheiro – essas pessoas tiveram três vezes mais chance de ter veias varicosas”, diz a médica.

Segundo a médica, a obstipação, por dificultar o retorno venoso, também piora inchaço, dor nas pernas, a inflamação e doenças como o lipedema – caracterizada pelo acúmulo de tecido gorduroso com aumento desproporcional no tamanho dos membros, que apresenta inchaço, retenção de líquido, presença de nódulos e dor ao toque. “Por conta da prisão de ventre e inchaço, a circulação nas veias das pernas pode ficar comprometida. Há realmente muitos fatores envolvidos na fisiopatologia do lipedema, desde disfunções nas organelas produtoras de energia dentro da célula (as mitocôndrias) até a disbiose intestinal e o sedentarismo. Por isso que o consumo das fibras é importante no tratamento da doença”, diz a médica.

Mais fibras

A médica sugere acrescentar ao cardápio frutas, legumes, verduras, grãos integrais e sementes. Ao ingerir mais fibras, a ingestão de líquidos também deve aumentar. Água, sucos e chás são recomendados para melhorar a circulação do sangue. “Quanto menor a ingestão de água, maior a viscosidade do sangue. O consumo adequado de água garante que o organismo seja irrigado e bem nutrido de sangue”, enfatiza. “Se não funcionar, os pré e probióticos podem ajudar, desde que bem orientados por médicos ou nutricionistas”, afirma.

E as meias de compressão?

Depois que o médico confirma o diagnóstico de varizes, as meias de compressão de grau médico são normalmente recomendadas como primeira linha de tratamento para prevenção do avanço da doença varicosa. “Quando usadas corretamente, as meias de compressão ajudam com sintomas como dor e inchaço, na medida em que melhoram o retorno venoso. Existem muitas marcas de meias de compressão (algumas cabem melhor do que outras, dependendo dos materiais e tamanhos) e um auxílio do cirurgião vascular é fundamental”, diz a médica. “Mas as meias de compressão não mudarão as varizes que já apareceram; só são eficazes enquanto as meias são usadas, e ensaios clínicos randomizados descobriram que terapias mais invasivas podem ser melhores para alívio a longo prazo e qualidade de vida”, diz Aline.

Qual tratamento é melhor para varizes?

Além de melhorar o estilo de vida, há algumas formas de tratar as varizes e os vasinhos, como explica a médica: “Todas as varizes precisam ser tratadas, a intervenção cirúrgica ainda é utilizada, mas hoje existem técnicas menos invasivas com associação de laser, escleroterapia e espuma densa que vieram a substituir a grande maioria dos quadros de microcirurgia”.

Hoje, com tantos tratamentos e técnicas disponíveis como ATTA (ablação térmica totalmente assistida), ClaCs (Cryo laser + cryoescleroterapia) e espuma densa, já é possível tratar praticamente todos os tipos de vasos sem cirurgia, reduzindo os longos tempos de recuperação. “Essas técnicas minimamente invasivas usam lasers ou produtos químicos para fechar veias superficiais incômodas, fazendo com que elas murchem e desapareçam enquanto o fluxo sanguíneo é redirecionado de volta para o sistema mais profundo”, explica. As pessoas podem voltar ao trabalho alguns dias após esses tratamentos. “O procedimento certo para você provavelmente dependerá do seu histórico médico e de uma conversa com um cirurgião vascular”, orienta Aline.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia!