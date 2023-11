Dados de um estudo inédito feito pelo Instituto Ipsos, encomendado pela DulcoLax , ajudam a traçar um panorama sobre a relação dos entrevistados brasileiros com sua saúde intestinal.

A pesquisa aponta que 97% dos respondentes afirmam que a constipação afeta a vida de alguma forma, principalmente no que tange às tarefas diárias e que, ainda em 2023, o tema é considerado um tabu.

Foram ouvidas 600 pessoas a partir dos 18 anos de todo o Brasil que sofreram de sintomas de constipação nos últimos 12 meses. Oitenta e sete por cento dos entrevistados confessaram ter sintomas como inchaço abdominal, gases e cólica intestinal de constipação nos últimos 12 meses, o que traz impactos relevantes no humor e saúde mental, uma vez que o incômodo pode prejudicar a realização de atividades cotidianas.

Sintomas que causam constrangimento e tabu: apenas 11% das pessoas se sentem confortáveis para falar sobre constipação nos ambientes que convivem.

Para 47% dos respondentes, a constipação é um tema delicado no ambiente em que convivem, e 56% concordam que falar sobre cocô é um tabu. Para a classe A, a percepção de ser um tabu é ainda mais elevada, sendo que apenas 11% das pessoas se sentem à vontade para discutir a constipação em todos os ambientes em que convivem. O núcleo familiar e profissionais de saúde são os ambientes que trazem “mais conforto” para abordar o tema.

Entretanto, 21% declaram que não se sentem confortáveis para falar sobre o assunto com o cônjuge e 36% com os amigos. Em ambientes formais ou fora do âmbito familiar a rejeição aumenta. Viagens e programas que mudem a rotina também são vistos como um problema, uma vez que 45% ainda se sentem desconfortáveis em viagens com a família, e 77% acreditam que ir ao banheiro fora de casa afeta a rotina intestinal.



Ter saúde mental ou física é citado pelos respondentes como o principal sinônimo de sucesso, e 46% dos respondentes afirmam que cuidam da saúde mental. Mas, a constipação e os quadros desconfortáveis gerados por ela aparecem, não apenas com uma questão de saúde intestinal, mas também de saúde mental – 61% dos entrevistados declaram que os sintomas de constipação atrapalham no gerenciamento do estresse.

Por outro lado, 77% associam o bem-estar mental ao conceito de “sucesso”, ao passo que 72% fazem a mesma associação com a saúde física. Considerando que a constipação pode ser uma barreira para ambos os aspectos, a condição pode ser percebida como um fator que “afasta” as pessoas do êxito. Além disso, outros objetivos que destacam como “sucesso” no perfil analisado incluem a aquisição de um veículo, conclusão de estudos para os mais jovens, assim como a formação de uma família e provisão de uma boa educação para os filhos entre os mais velhos.Top of Form



Quando confrontados com constipação, a maioria dos participantes adotou três ou mais abordagens para resolver a situação. Dentro desse conjunto de ações, as alternativas mais selecionadas nos primeiros dias de sintomas abrangem soluções caseiras, produtos farmacêuticos sem prescrição médica e aconselhamento em balcões de farmácias e acessórios específicos. As mais frequentemente empregadas são a prática de exercícios físicos e modificações na dieta alimentar.

A maioria dos indivíduos que enfrentam o quadro demonstra um desejo de compreender melhor sua situação. A busca por informações desempenha um papel crucial no processo de tratamento, com 52% dos participantes relatando ter pesquisado o tema na internet, enquanto 48% optaram por consultar um profissional médico.





