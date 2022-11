Como prevenir e tratar as doenças venosas?

Permanecer em pé ou sentado constantemente pode contribuir com o desenvolvimento da insuficiência venosa (foto: Valya Chernomorets/Pixabay )













Em ambos os casos de doenças venosas (agudas ou crônicas), a terapia de compressão tem papel fundamental no tratamento. Além disso, produtos de compressão graduada também podem ser utilizados para prevenir esse tipo de problema.Leia também: Varizes também afetam os homens: entenda as causas e como evitar. A Sigvaris Group, empresa global com soluções em terapia de compressão médica, tem um amplo portfólio de meias e canelitos que auxiliam no direcionamento correto do fluxo venoso e linfático, permitindo assim, uma nítida melhora na circulação, além de promover conforto e bem-estar.





Porém, no caso de produtos médicos, o primeiro passo é procurar um especialista. Confira abaixo os diferentes tipos de meias de compressão e as respectivas indicações:





Meias de suave compressão:

Tem uma compressão de 15 até 20 mmHg e são indicadas para pernas cansadas, doloridas ou no caso de permanência por longos períodos em pé ou sentado. Também são aconselhadas, em alguns casos, para viagens de longa distância e Tem uma compressão de 15 até 20 mmHg e são indicadas para pernas cansadas, doloridas ou no caso de permanência por longos períodos em pé ou sentado. Também são aconselhadas, em alguns casos, para viagens de longa distância e prevenção de varizes . São de grande eficácia na prevenção do inchaço e na retenção de líquido mesmo nas pessoas que não apresentam varizes ou doenças venosas. Outro fator interessante é que qualquer pessoa pode utilizá-la mesmo sem prescrição médica, dando sensação de segurança e conforto, promovendo um funcionamento normal da circulação.

Meias de média compressão

De 20 a 30 mmHg, são indicadas para varizes, tratamento de doenças venosas e linfáticas, após tratamentos ou pós-operatório de varizes; apresentam compressão mais intensa e devem ser usadas nos casos de insuficiência venosa crônica.

Meias de alta compressão

De 30 a 40 mmHg, essa é uma meia prescrita pelos médicos em casos de manifestações severas, tratamento de trombose venosa profunda, varizes com edema, insuficiência venosa crônica e acometimentos em grandes vasos.

Meias antitrombo

Indicadas para utilização durante cirurgias para prevenção de trombose, com compressão que varia de 18-23 mmHg, e também indicada para os períodos pós e pré-operatório. Essas são os modelos geralmente na cor branca, que vem em uma embalagem esterilizada, que evita contaminações quando manuseada pela equipe médica na cirurgia; essas meias são colocadas para o uso durante o ato cirúrgico e durante toda a internação para evitar a temida trombose venosa pós-operatória ou pós internações prolongadas.

Meias de uso geral (esportivas, linhas de beleza e bem-estar)

Existem no mercado diferentes modelos utilizados para práticas esportivas e também modeladoras. Estes produtos, que são de suave compressão, não têm contraindicações e podem ser utilizados por quem busca mais conforto para a saúde das pernas.









Muitas vezes silenciosas, as doenças venosas são relativamente comuns na população mundial. Segundo um estudo da Sociedade Alemã de Flebologia, um em cada seis homens e uma em cada cinco mulheres sofram de insuficiência venosa crônica, que se caracteriza pelo funcionamento inadequado das válvulas venosas que interferem no retorno venoso e fazem com que o sangue se acumule nas veias. Se não for tratada, essa condição pode ocasionar doenças graves, incluindo flebite, embolia pulmonar ou úlceras.