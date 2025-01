A prevenção é sempre o melhor caminho para curtir a estação mais quente do ano com tranquilidade e saúde

No verão, o aumento das temperaturas e a maior exposição à água contribuem para o crescimento significativo de casos de otite. Uma das condições mais frequentes no verão é a otite externa, conhecida como "ouvido de nadador". Ela ocorre quando o canal auditivo externo permanece úmido por períodos prolongados, favorecendo a proliferação de bactérias ou fungos.





Os principais sintomas incluem dor no ouvido, coceira, sensação de ouvido tampado e, em alguns casos, secreção. Para prevenir esse tipo de inflamação, é fundamental secar bem os ouvidos após o contato com a água, inclinando a cabeça para drenar o excesso, utilizar protetores auriculares ou toucas impermeáveis ao nadar e evitar a entrada de água contaminada, optando por locais de banho de boa qualidade.

Outro tipo comum de otite é a média aguda, que pode ser desencadeada por infecções respiratórias ou mudanças bruscas de temperatura, como o uso excessivo de ar-condicionado. Os sintomas mais comuns incluem dor intensa no ouvido, febre, sensação de pressão no ouvido e, em alguns casos, secreção. Para evitar, indica-se evitar mudanças bruscas de temperatura, tratar gripes e resfriados adequadamente e manter uma boa hidratação e alimentação equilibrada para fortalecer o sistema imunológico.





Segundo a otorrinolaringologista na Clínica Dolci, Ana Carolina Cassanti, as otites externa e média aguda são as mais frequentes nesta época do ano. “A prevenção é essencial para evitar complicações que podem comprometer a saúde dos ouvidos e a qualidade de vida”, afirma.







O uso inadequado de cotonetes ou outros objetos para "limpar" os ouvidos pode causar lesões no canal auditivo e favorecer infecções, caracterizando a otite traumática. Os principais sintomas incluem dor, sangramento e sensação de ouvido tampado. É importante evitar introduzir objetos no ouvido e procurar um profissional de saúde para higienização, se necessário.

Para curtir o verão sem comprometer a saúde auditiva, Ana Carolina Cassanti ressalta a importância de manter os ouvidos secos, evitar exposição a água contaminada e nunca usar medicamentos ou substâncias no ouvido sem orientação médica.

“Em caso de desconforto ou sintomas persistentes, é essencial procurar um médico para avaliação e tratamento adequado. A prevenção é sempre o melhor caminho para curtir a estação mais quente do ano com tranquilidade e saúde”.

