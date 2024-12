A dependência de jogos e apostas, conhecida como ludopatia, é um transtorno reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e está associada a impactos profundos na saúde mental, vida social e financeira das pessoas afetadas. No Brasil, estima-se que cerca de dois milhões de pessoas sofram com esse vício, que inclui tanto apostas online quanto jogos tradicionais.



Segundo dados levantados pela Betnacional, só em 2023, o mercado movimentou bilhões de reais, e a tendência é que este valor tenha aumentado em 2024, com mais pessoas apostando. Lembrando que, as apostas e o endividamento, não impacta apenas o apostador, mas também as famílias que precisam conviver com o transtorno, causando tensões, estresse e dificuldades de relacionamento.



A psicóloga Patrícia Proença é especialista em dependência química e, desde 1997, tem se dedicado a entender e tratar pacientes com o problema. “As características de pessoas compulsivas em jogos incluem mentiras, tentativas frustradas de parar, e uso do jogo como forma de alívio emocional. Isso sem falar que, muitas vezes, os dependentes minimizam o problema, pois acreditam que estão no controle da situação”, conta.



Para quem estiver convivendo com a situação e quiser ajudar, a psicóloga elenca algumas alternativas:

Grupos de apoio: como os Jogadores Anônimos, semelhantes aos Alcoólicos Anônimos, oferecem suporte gratuito

Família: falar sobre o problema sem julgamento ou acusações, mostrando preocupação genuína e criando um ambiente em que o dependente se sinta seguro para compartilhar seus sentimentos e desafios

Acompanhamento médico: ambulatórios especializados que ofereçam tratamento psicológico e psiquiátrico

Empresas: são incentivadas a realizar campanhas de conscientização, palestras e criar ambientes que promovam a saúde mental e previnam esses transtornos. Quando o assunto impacta o ambiente profissional, na maioria das vezes, os colaboradores apresentam queda de produtividade, erros no trabalho e até desvios de recursos



Segundo Fatima Macedo, psicóloga e CEO da Mental Clean, os transtornos causados por vícios e compulsões em jogos causam uma série de repercussões negativas nas pessoas. “O que acontece fisiologicamente é muito semelhante à questão da dependência química, o que muda é só o objeto, pois ambos afetam o funcionamento cerebral de maneira comparável”, destaca.





A especialista ressalta que alguns sintomas como: endividamento excessivo e uso de recursos essenciais para apostar; mudança de hábitos, isolamento social, queda de desempenho profissional e persistência, na prática, mesmo diante de prejuízos evidentes, servem como fortes sinais de alerta para parar e busca ajuda.

