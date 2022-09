Erros comuns da família no tratamento de dependente químico

Os familiares atribuem a dependência às mais diferentes causas, podendo ir de falta de caráter a obsessão espiritual (foto: Gerd Altmann/Pixabay ) O círculo familiar é geralmente o primeiro a ser afetado pela dependência química de um indivíduo. Isso provoca diversas consequências na saúde dos familiares, fragilizando suas relações e criando a necessidade de intervenções terapêuticas. Nesses casos, por diversos e complexos motivos, a família pode cometer erros que prejudicam o processo de tratamento do dependente.









Segundo o diretor-técnico da Clínica Revitalis, o psiquiatra Sérgio Rocha, por não serem profissionais no assunto, os familiares atribuem a dependência às mais diferentes causas, podendo ir de falta de caráter a obsessão espiritual. A busca por tratamento especializado tende a ser muito adiada, ocorrendo apenas quando a doença já está em fase mais avançada. “É comum que os familiares só identifiquem a necessidade de intervir na dependência com um tratamento mais incisivo quando surgem sintomas físicos que passam a afetar a realização de atividades diárias”, explica o psiquiatra.

Sérgio Rocha destaca ainda que é comum que os parentes experimentem “angústia, dúvidas, medo, raiva, vergonha ou mesmo impaciência, dentre outros sentimentos”, desde a identificação do problema e durante o tratamento.



Erros que devem ser evitados



Aquele que está doente espera o apoio das pessoas que mais gosta e confia, isso geralmente inclui a família (foto: Gisela Merkuur/Pixabay )

1 - Demora em buscar tratamento

O dependente químico sofre de uma doença que, como qualquer outra, necessita de tratamento adequado e acompanhamento de especialistas Nesse caso, a rapidez também é primordial, e a negação - tanto do dependente quanto de seus familiares - atrapalha.





“Famílias costumam negar o problema, acreditando que podem lidar com a situação por conta própria ou com ‘conhecidos’ que passaram por situação semelhante. É fundamental buscar por profissionais especializados o quanto antes”, explica Sérgio Rocha.





Além disso, alguns familiares podem até saber do problema mas negar a gravidade da situação, ao tentarem soluções rápidas. Entretanto, isso só vai retardar a solução, já que a doença é contínua e não será resolvido da noite para o dia.



2 - Questionar o tratamento

Com o paciente diagnosticado, começam as expectativas pelo tratamento, mas por ser algo muito complexo, os familiares podem começar a questionar a efetividade e até mesmo a duração do tratamento. Mais um erro.





De acordo com Sérgio Rocha, isso provavelmente vai gerar ou aumentar a ansiedade no paciente. “Estar em tratamento já é extremamente difícil, e desenvolver uma ansiedade ainda maior nesse momento vai atrapalhar o progresso da pessoa. Por isso, confiar no profissional é essencial não só para o dependente, mas para seus familiares”, completa.



3 - Falsas esperanças

“Torcer” por melhoras rápidas ou somente por momentos positivos durante o tratamento, ignorando que em determinados momentos haverá desafios a serem superados, e negar que ainda será necessário tempo para que o dependente se sinta melhor, não é um bom caminho.

“Ser sincero consigo mesmo e com o paciente é a melhor alternativa: o tratamento demora, é difícil e terá altos e baixos”, comenta o psiquiatra.



4 - Tratar só o dependente

Durante o período de tratamento, que envolve também a internação, é importante ter a consciência de que a família do paciente é codependente e também precisa de tratamento.





“A própria clínica de reabilitação conta com profissionais capacitados e com equipes de apoio preparadas para acolher os familiares, que também estão passando por um momento delicado e que precisam de cuidados”, explica o psiquiatra.



5 - Subestimar o dependente

“As famílias olham o indivíduo como alguém incapaz de solucionar problemas e passam a ‘protegê-lo’ assumindo responsabilidades por ele. A pessoa pode ser dependente químico, mas tem sim potencial de aprender com seus erros e ter uma rotina”, explica o Sérgio Rocha.





Aquele que está doente espera o apoio das pessoas que mais gosta e confia, isso geralmente inclui a família. Se ela nota que está sendo superestimada justamente por essas pessoas, ela também pode começar a duvidar de sua capacidade e perder a confiança.



6 - Dominar-se pela emoção

Em qualquer situação delicada, a emoção vai atrapalhar. É comum que, no caso de dependência química, os familiares tenham reações das quais se arrependam, como gritar, discutir ou mesmo ameaçar a pessoa. “É necessário ser o mais racional possível , pois o tratamento é contra-intuitivo. Várias vezes temos de deixar nosso ente querido sofrer todas as consequências da dependência sem que facilitemos as coisas. Isso implica em, às vezes , ter que observar o sofrimento do outro sem agir, apenas entendendo que isso é importante para o processo”, diz o psiquiatra.