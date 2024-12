As festas de fim de ano são frequentemente vistas como ocasiões de alegria, união e comemoração, mas também podem ter impacto na saúde mental. Para muitas pessoas, esse período é associado a sentimentos de solidão, ansiedade, estresse e até tristeza.





A correria dos grandes centros urbanos, principalmente, pode perturbar rotinas regulares de sono, alimentação e exercícios. Além disso, exageros ao comer, aumento do consumo de álcool e alterações nos horários de descanso podem contribuir para a sensação de fadiga e instabilidade emocional.





O período também costuma ser mais complexo para aqueles que sofreram perdas ou se cobram muito por metas não alcançadas, e também para quem já trata de condições como estresse pós-traumático (TEPT).





Um olhar mais cuidadoso para os quadros de ansiedade e depressão são importantes nessa parte do ano, assim como a validação da importância de uma pausa para a melhora do equilíbrio emocional, uma vez que o estresse é um dos maiores inimigos da saúde mental.





Um estudo realizado pela American Psychological Association revelou que as pausas são essenciais para a redução do estresse e a promoção de uma sensação geral de bem-estar. A pesquisa indica que “momentos de desconexão e relaxamento têm um impacto significativo na diminuição dos níveis de cortisol, o hormônio do estresse”. Pausas curtas e efetivas, como a prática de técnicas de respiração ou meditação, têm sido associadas a uma diminuição significativa dos sintomas de estresse.





A cannabis medicinal pode ser uma aliada neste intervalo do ano em que o estresse se acumula. Suas propriedades ansiolíticas podem auxiliar no tratamento e melhorar a qualidade de vida do paciente. Os canabinoides, substâncias ativas presentes na planta, possuem efeitos amplamente estudados para os sintomas. Entre os compostos mais relevantes para esse efeito, destacam-se o canabidiol (CBD) e o tetrahidrocanabinol (THC).





Para entender como as moléculas de THC e o CBD atuam nos sintomas causados pelo estresse, é preciso explicar o funcionamento do sistema endocanabinoide (SEC): responsável por manter o equilíbrio em diversos sistemas biológicos vitais do corpo humano, o SEC tem dois receptores principais que modulam as respostas neurológicas, inflamatórias e de órgãos.

“É, portanto, um sistema modulatório: modula apetite, coordenação, velocidade de pensamento, percepção de dor e inflamação, comumente ligada aos casos depressivos e de ansiedade. O sistema endocanabinoide , que inclui receptores como o CB1 e o CB2, desempenha um papel crucial na regulação de várias funções do corpo, incluindo humor e resposta ao estresse”, explica a diretora médica da Thronus Medical, Mariana Maciel.





A especialista ainda explica que o SEC está intimamente ligado à resposta do corpo ao estresse. “No estresse agudo, há uma redução de produção de anandamida (molécula de papel importante nas funções neurofisiológicas. O uso do CBD reduz hiperatividade na amígdala e no nucleus accumbens, área do cérebro que cumpre funções emocionais, motivacionais e psicomotoras, conhecida como ‘o centro do prazer’. Estudos demonstraram melhoras significativas dos sintomas, que se relacionam com a redução da anandamida. Por isso faz muito sentido adotar o canabidiol nesse tratamento”, mostra Mariana.





CBD e THC: elimine as dúvidas





A ação do CBD contribui também com funções neuroprotetoras, antidepressivas e ansiolíticas. Estudos mostram suas ações benéficas em tratamentos de ansiedade, estresse, humor, psicose e sono. O CBD, por exemplo, se mostrou útil na diminuição de ansiedade durante teste de simulado de fala pública.

Outro estudo demonstrou que doses mais baixas de CBD têm melhor ação ansiolítica em ratos. Uma última pesquisa ligou o CBD com aumento da duração do sono. É importante lembrar que, mesmo em estudos que aplicaram uma dosagem considerada “absurda”, o canabinoide não apresentou toxicidade.





Os produtos à base de THC também são uma opção positiva no tratamento de depressão e ansiedade. “Isso acontece porque esse canabinoide possui propriedades relaxantes e ansiolíticas, que podem induzir o sono, melhorando os quadros de insônia. Ocorre uma importante redução da ansiedade. A molécula se liga aos receptores endocanabinoides, afetando a liberação de neurotransmissores que desempenham um papel importante na regulação do humor e da ansiedade”, indica a médica.

