O amendoim é um alimento amplamente consumido em diversas formas, seja cru, torrado, cozido, doce ou salgado. Independente de sua apresentação, ele é uma rica fonte de proteínas e gorduras saudáveis, sem perder seus nutrientes essenciais. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) classifica o amendoim como uma leguminosa, embora haja certo debate sobre essa categorização. Alguns especialistas o consideram uma leguminosa seca devido à sua composição, enquanto outros o classificam como uma oleaginosa em função de seu alto conteúdo de óleo e proteína.

Independente de sua classificação, o amendoim se destaca por sua composição nutritiva. Em uma porção de 100 gramas, aproximadamente 50 gramas são de óleo, a maioria constituída por gorduras insaturadas que não estão associadas a doenças cardiovasculares. Além disso, o amendoim contém fitoesteróis, essenciais para o controle dos níveis de colesterol, e proteínas necessárias para a formação muscular. Sendo assim, a moderação e a escolha da forma correta de consumo são fundamentais para garantir seus benefícios à saúde.

Saudável

O amendoim é valorizado por seu baixo índice glicêmico, o que significa que ele libera a glicose de forma lenta na corrente sanguínea, ajudando a controlar os níveis de glicemia e promovendo a saciedade. Além disso, contém fibras que auxiliam o bom funcionamento do intestino. A presença de vitaminas A, K, D e E também é significativa, já que contribuem para diversas funções corporais, como a saúde da pele, do cabelo e dos ossos, além de exercer ações antioxidantes importantes.

Além das vitaminas mencionadas, o amendoim é rico em vitaminas do complexo B, que desempenham papéis cruciais no metabolismo celular. A presença de gorduras monoinsaturadas, também encontradas no azeite de oliva e no abacate, favorece o controle do colesterol e reduz o risco de problemas cardiovasculares.

Consumo Diário

A quantidade ideal de amendoim a ser consumida é uma preocupação comum, especialmente devido ao seu alto valor calórico. Cada 100 gramas de amendoim contêm cerca de 600 calorias, com uma porção de 30 a 40 gramas fornecendo aproximadamente 190 calorias. Assim, é comum recomendar o consumo moderado de um punhado por dia, que oferece uma quantidade considerável de proteínas e nutrientes.

No entanto, é importante lembrar que cada indivíduo possui necessidades nutricionais específicas, as quais devem ser consideradas ao estabelecer um consumo adequado. Além disso, a escolha do tipo de amendoim é crucial. As versões salgadas, geralmente ricas em sódio, e as doces, que adicionam açúcar, devem ser evitadas para que o consumo de amendoim se mantenha benéfico.

Em termos de saúde, as versões cruas, torradas ou cozidas do amendoim são as mais recomendadas. Pastas de amendoim que contêm apenas o ingrediente integral, sem aditivos, também são ótimas alternativas. Além disso, é fundamental estar atento à presença do selo da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab) que garante a segurança do produto contra a aflatoxina, um composto tóxico produzido por fungos que podem se desenvolver no amendoim armazenado de maneira inadequada.

Além de verificar esse selo em produtos industrializados, ao adquirir amendoim em feiras, é importante realizar uma inspeção meticulosa para identificar possíveis sinais de fungos. Com essas precauções, é possível aproveitar os benefícios nutricionais do amendoim de forma segura e saudável.

