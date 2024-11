Melhora na digestão, redução de alergias, controle de problemas digestivos e prevenção de doenças crônicas são alguns dos benefícios encontrados por estudiosos em alimentação natural para pets. Prova disso, é um número cada vez maior de tutores interessados em incorporar, mesmo junto à ração, ingredientes tais como frutas e legumes.

De acordo com Gabriela Corte Real, veterinária de A Quinta, foodtech de alimentação natural para pets, tais benefícios provêm da ausência de aditivos artificiais, como conservantes e corantes, e do surgimento de tecnologias avançadas para a manutenção dos nutrientes presentes nos ingredientes.

A dieta, segundo a especialista, pode ser 100% natural ou inserida de forma gradativa, de acordo com a aceitação do animal. Ela afirma ser algo prático podendo ser incorporada com poucas mudanças no hábito alimentar do pet. “Pequenas incrementações na dieta já são capazes de mudar um quadro de déficit nutricional, inclusive auxiliar em problemas de saúde que podem ser consequência disso, como alguns problemas de pele ou da flora intestinal”, informa Gabriela.



Já para a transição, ela destaca: “aos interessados em fazer uma transição completa, é importante consultar um veterinário ou um zootecnista especializado que possa formular uma dieta, levando em consideração fatores como idade, raça, peso, nível de atividade física, condições de saúde e até preferências alimentares”.

Os benefícios da cúrcuma na dieta

Conhecida também como açafrão da terra, a cúrcuma é uma raiz composta de curcumina e que tem sido usada há séculos na medicina ayurvédica e, ao longo dos anos, amplamente estudada na medicina tradicional.

Os benefícios da cúrcuma são vários, muitos estudos mostram que a curcumina nas dietas dos cães melhora a saúde, principalmente pelas propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e antimicrobianas.

Embora adicionar cúrcuma aos alimentos seja uma maneira fácil de obter seus benefícios, a baixa concentração dos nutrientes nos rizomas (raízes) faz com que eles não sejam plenamente absorvidos pelo organismo. Dessa forma, para aumentar a absorção, é recomendado consumir a cúrcuma junto com óleos vegetais ou ghee (manteiga clarificada), que ajudam na ativação e na estabilização dos compostos ativos. A partir disso, o ingrediente pode ser adicionado à dieta.

A seguir, a veterinária ensina a como incorporar a cúrcuma na dieta de seu cachorro.

Utilize cúrcuma em pó, preferencialmente orgânica, para garantir que esteja livre de contaminantes Comece com uma dose muito pequena para evitar desconforto gastrointestinal. Para cães pequenos, de 5-10 kg: comece com 1/8 de colher de chá por dia. Para cães médios a grandes, de 15-25 kg: comece com 1/4 a 1/2 colher de chá Misture com óleo: a curcumina é melhor absorvida quando combinada com uma fonte de gordura. Adicione uma pequena quantidade de óleo de coco ou azeite de oliva (algumas gotas para cães pequenos e cerca de 1/2 colher de chá para cães maiores) ao pó de cúrcuma. Misture bem Feito isso, misture tudo com a ração ou com os alimentos frescos. E sirva

Importante: observe o cão. Caso ocorrência adversa, como desconforto gastrointestinal ou sinal de alergia, interrompa o uso e consulte o veterinário. A cúrcuma é um complemento benéfico, mas deve ser utilizada com supervisão profissional.

Conheça alguns benefícios da alimentação natural para pets

A melhora na digestão : ingredientes naturais são mais facilmente digeridos, resultando em menor quantidade de fezes do pet e melhor absorção de nutrientes

: ingredientes naturais são mais facilmente digeridos, resultando em menor quantidade de fezes do pet e melhor absorção de nutrientes Pele e pelagem mais saudáveis : a dieta natural costuma ser rica em ácidos graxos essenciais, como ômega-3 e ômega-6, contribuindo para a saudabilidade da pele

: a dieta natural costuma ser rica em ácidos graxos essenciais, como ômega-3 e ômega-6, contribuindo para a saudabilidade da pele Controle de peso : dietas naturais podem ser personalizadas para as necessidades individuais do animal, ajudando no controle de peso

: dietas naturais podem ser personalizadas para as necessidades individuais do animal, ajudando no controle de peso Aumento da energia e da vitalidade : os nutrientes potencializam a disposição para as atividades diárias

: os nutrientes potencializam a disposição para as atividades diárias Redução de alergias : a alimentação natural permite evitar ingredientes artificiais e de baixa qualidade, como corantes e conservantes, que podem desencadear alergias alimentares

: a alimentação natural permite evitar ingredientes artificiais e de baixa qualidade, como corantes e conservantes, que podem desencadear alergias alimentares Prevenção de doenças : a dieta rica em nutrientes e antioxidantes fortalece o sistema imunológico, prevenindo doenças crônicas, tais como: obesidade, diabetes e problemas articulares

: a dieta rica em nutrientes e antioxidantes fortalece o sistema imunológico, prevenindo doenças crônicas, tais como: obesidade, diabetes e problemas articulares Controle de problemas digestivos: dietas naturais podem ser formuladas para melhorar a saúde gastrointestinal, especialmente em pets com sensibilidade alimentar ou problemas digestivos crônicos

