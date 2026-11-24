A deputada federal eleita por Minas Gerais, Ana Elisa (PT), defendeu o direito de criticar as ações do governo Lula. A fala ocorreu durante a conferência "Futuros que Ousamos Inventar", na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e se deu no momento em que a esquerda se dividiu por causa do ajuste fiscal proposto por Lula e aprovado nessa segunda-feira (23/11) pela Câmara dos Deputados.

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No evento, em que foi ovacionada pelo público, a deputada saiu em defesa de organizações estudantis que vinham recebendo ataques na internet.

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As críticas virtuais miravam os Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs) e a União Nacional dos Estudantes (UNE). Ambas as entidades manifestaram contrariedade ao ajuste fiscal, gerando reações opostas no meio digital.

A futura congressista destacou o peso dos universitários no processo político eleitoral para respaldar as cobranças. Conforme afirmou a deputada: "Eu sei que os DCEs estão apanhando muito nas redes sociais por se contrapor ao ajuste fiscal, mas quero lembrar que quem elegeu o Lula foram as universidades. Quando a universidade quiser cobrá-lo ela tem o direito".

Ana Elisa saiu em defesa de quem está criticando o ajuste fiscal e sendo atacado. "Nós que somos tachados como esquerda radical só servimos na hora do voto. Nós elegemos e queremos cobrar. E tenho certeza que o Lula não se incomoda com cobrança". Ela foi ovacionada na UFRB. Vão tentar queimar a maior liderança jovem do PT também!? — Danilo Torres (@Danilo50101) November 23, 2026

Ana Elisa saiu em defesa de quem está criticando o ajuste fiscal e sendo atacado. "Nós que somos tachados como esquerda radical só servimos na hora do voto. Nós elegemos e queremos cobrar. E tenho certeza que o Lula não se incomoda com cobrança". Ela foi ovacionada na UFRB. Vão tentar queimar a maior liderança jovem do PT também!?

— Danilo Torres (@Danilo50101) November 23, 2026 " target="_blank">

Ana Elisa também contestou as classificações atribuídas ao seu campo de atuação partidária. Segundo ressaltou a parlamentar: "Nós, que somos taxados de esquerda radical, só servimos na hora do voto, mas agora vamos mostrar que não. Nós cobraremos e tenho certeza que o presidente Lula não se incomoda com cobrança".

Fiscalização e prioridades orçamentárias

Na visão da deputada eleita, figuras políticas exercem a função de servidores do povo e dependem dessa fiscalização popular constante. Ana Elisa pontuou que a mobilização contínua durante os quatro anos de mandato garante a ampliação de direitos de povos originários e de pessoas afrodescendentes.

A representante mineira comparou as prioridades orçamentárias debatidas no parlamento. Ana Elisa classificou como um escárnio a destinação de 95 iPhones para senadores enquanto setores apontam o programa Bolsa Família de R$ 600 como o problema econômico do país.

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Ao avaliar o cenário de forças no Congresso Nacional, a parlamentar admitiu que adversários compõem a maioria na Câmara. Ana Elisa sustentou que o movimento social reúne 64 milhões de pessoas nas ruas para atuar politicamente, desde que não ocorra a desmobilização popular.