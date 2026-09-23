TRE-MG manda retirar vídeo de Simões contra Cleitinho, Falcão e Pettersen

Uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) determinou que o governador Mateus Simões (PSD), que disputa novo mandato, retire do Instagram um vídeo em que faz ataques ao também candidato e senador Cleitinho (Republicanos), e a aliados dele. A decisão foi tomada nessa terça-feira (22/9).

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Na publicação, Simões questiona as “escolhas” de Cleitinho e, durante 37 segundos, também dirige ataques ao candidato a vice-governador Luís Eduardo Falcão (Republicanos), ao deputado federal e presidente estadual do Republicanos-MG, Euclydes Pettersen, e ao suplente de Cleitinho no Senado, Alex Diniz (PL).

A decisão do juiz auxiliar Jair Francisco dos Santos determina que a Meta torne a publicação indisponível no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 2 mil. A remoção deve ser integral, com a retirada de todos os ataques direcionados a Cleitinho e aos apoiadores.

Para fundamentar a decisão, o magistrado apontou fortes indícios de divulgação de informação falsa por Simões. No vídeo, o candidato afirma que Falcão “responde a CPI sobre fraudes na saúde”. O relator da CPI nº 2/2026 da Câmara Municipal de Patos de Minas, no entanto, declarou por escrito, após consultar os registros oficiais da comissão, que o ex-prefeito não figura como investigado.

O juiz determinou ainda que o governador apresente elementos oficiais capazes de demonstrar eventual condição diferente de Falcão perante a CPI.

A ação foi ajuizada pela Coligação Minas é do Povo (Republicanos/Podemos), por meio do advogado especialista em direito eleitoral Raimundo Cândido Neto. A representação também solicita o direito de resposta.

“Se o pedido for aceito, a correção será publicada pelo próprio Mateus, no mesmo perfil e no mesmo formato de reel, fixada no topo da página. Se houve impulsionamento pago, a resposta deverá ter o mesmo alcance”, decidiu Neto.

Série de ataques

A publicação de Simões foi mais uma ocasião em que o candidato reafirma ataques a Cleitinho, Falcão, Pettersen e Diniz. Durante debate promovido pela TV Alterosa/Portal Uai/Estado de Minas, na última sexta-feira (18), por exemplo, o candidato criticou as escolhas de Cleitinho por seus apoiadores.

Na ocasião, ele também afirmou que Falcão é investigado em uma CPI por fraudes na saúde. Sobre o suplente, Alex Diniz, o governador o definiu como “sonegador de impostos”. Já sobre Pettersen, disse que “o maior apoiador é quem rouba dinheiro de velhinhos na fraude do INSS”, afirmou. O deputado é um dos 48 indiciados pela Polícia Federal (PF) na primeira etapa da Operação Sem Desconto, sob suspeita de ter recebido R$ 14,7 milhões de propina em meio ao escândalo de fraude no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O parlamentar nega as acusações.

“Não há nenhuma explicação pra escolhas tão ruins. Com equipe boa que a gente consegue avançar”, declarou o governador no debate.

Já no debate da Record Minas, na segunda-feira (21), Simões declarou que “Cleitinho escolheu as piores pessoas para estar do lado dele”.

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A equipe de Simões foi procurada para comentar a decisão do TRE-MG e ainda não retornou. O espaço segue aberto.