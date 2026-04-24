Nikolas sobre Gilmar Mendes: ‘Asquerosa a declaração sobre nós mineiros’

Repórter de Política. Formado em Jornalismo pela UFMG e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da mesma instituição. Atuou como assessor parlamentar em 2021.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) entrou no embate entre o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes ao criticar declarações do magistrado sobre o sotaque do político mineiro. Em publicação no Instagram, o parlamentar classificou como “asquerosa” a fala do ministro.

“Vai alguém atacar o sotaque do nordestino pra você ver. A esquerda já estaria fazendo a terceira guerra mundial. Asquerosa a declaração desse ministro sobre nós mineiros”, escreveu Nikolas.

A crítica ocorre em meio à intensificação da troca de farpas entre Zema e Gilmar Mendes, que passou a incluir referências ao modo de falar do ex-governador. Em agenda em Anápolis (GO), nessa quinta-feira (23/4), Zema afirmou que se sente “honrado” com as declarações do ministro e disse que a crítica atinge outros mineiros.

“Se ele está criticando o meu sotaque, eu fico muito honrado e orgulhoso, lembrando que ele está criticando alguns milhões de mineiros que também têm sotaque exatamente igual o meu”, afirmou.

As declarações são respostas a falas recentes de Gilmar Mendes, que afirmou não compreender o “dialeto” utilizado por Zema. Em entrevista ao Jornal da Globo, o ministro disse que o ex-governador utiliza uma “língua próxima do português” e defendeu que manifestações públicas devem ser avaliadas quando ultrapassam limites.

O episódio ocorre no contexto da notícia-crime apresentada por Gilmar Mendes contra Zema, com pedido de inclusão do ex-governador no inquérito das fake news. O caso foi encaminhado ao ministro Alexandre de Moraes, relator da investigação, e aguarda manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

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A iniciativa do ministro foi motivada por um vídeo publicado por Zema nas redes sociais, no qual bonecos de fantoche simulam ministros do STF em um diálogo fictício. Na ação, Gilmar afirma que o conteúdo atinge a honra da Corte e de seus integrantes.

