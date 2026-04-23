Dallagnol compara Zema x Gilmar com Davi contra Golias: 'Caráter e coragem'

O ex-procurador da República Deltan Dallagnool (Novo-PR) demonstrou apoio ao ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo), pré-candidato à Presidência, que tem protagonizado um embate público com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A mais recente troca de farpas entre Zema e Gilmar foi sobre linguagem. Em entrevista, o ministro provocou e disse não compreender o “dialeto” utilizado pelo político mineiro.

Zema, então, retrucou em post no X (antigo Twitter) ao dizer que fala um “linguajar de brasileiro simples”, acusando Mendes e demais membros do STF de usarem um “português esnobe”.

Deltan apoia Zema

O ex-procurador, que é pré-candidato ao Senado no Paraná, mas com elegibilidade ainda incerta, respondeu ao post de Zema e prestou apoio. Comparou o ex-governador mineiro com Davi, personagem bíblico que derrotou o gigante Golias com uma funda.

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“Riram de Davi quando se lançou contra Golias com uma funda. Precisamos de pessoas de caráter e coragem que desafiem a perversidade daqueles que usam o poder da caneta suprema para praticar crimes ou blindar a si próprios. Parabéns Zema!”, publicou Dallagnol.

