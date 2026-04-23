Assine
overlay
Início Política
NOTA

UFMG se posiciona após pancadaria entre alunos e candidatos bolsonaristas

Dupla desafiou estudantes a "provar" que o presidente Lula é melhor para o país do que o ex-presidente Jair Bolsonaro

Publicidade
Carregando...
AM
Andrei Megre
AM
Andrei Megre
Repórter
23/04/2026 17:34 - atualizado em 23/04/2026 17:36

compartilhe

SIGA
×
Seguranças da UFMG pediram que dupla bolsonarista deixasse o local após cenas de violência
Seguranças da UFMG pediram que dupla bolsonarista deixasse o local após cenas de violência crédito: Instagram/Reprodução

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou nota em que se posiciona sobre a confusão entre pré-candidatos bolsonaristas e estudantes que aconteceu nessa quarta-feira (22/4), no campus Pampulha, em Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os pré-candidatos a deputado estadual Douglas Garcia (União-SP) e Marília Amaral (PL-MG) estiveram em frente ao prédio da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas (Fafich) gravando vídeos e desafiando alunos a “provar” que o presidente Lula (PT) é melhor para o país do que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A provocação revoltou estudantes, que entraram em confronto físico com os pré-candidatos. Após cenas de pancadaria, seguranças da universidade pediram que a dupla se retirasse.

Leia Mais

UFMG se posiciona

A instituição destacou que não foi avisada pela dupla bolsonarista da gravação. Ontem, a assessoria de Douglas Garcia disse que “não houve necessidade de comunicação prévia”, argumentando que eles estavam em “espaço público, na rua”.

“A Universidade, comprometida historicamente com a liberdade de expressão, o pluralismo de ideias e o respeito à convivência democrática, ressalta que seus espaços são abertos ao debate público e à livre manifestação de ideias. Entretanto, todas estas atividades, em especial aquelas que envolvam mobilização organizada ou que tenham potencial de conflito, devem observar os procedimentos institucionais, sob pena de comprometer as condições adequadas de convivência acadêmica”, diz a nota.

A UFMG afirmou que os seguranças atuaram para “preservar a integridade das pessoas e restabelecer as condições de normalidade no local”. Estudantes disseram terem sido agredidos por Douglas e Marília, que também relataram agressões e machucados.

“A UFMG seguirá atuando com firmeza na defesa de um ambiente plural, seguro e institucionalmente organizado, reafirmando seu papel como espaço de produção de conhecimento, formação crítica e compromisso com a democracia”, completou.

Nota da Fafich

A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas também divulgou posicionamento em que é mais crítica do que a UFMG à ação da dupla bolsonarista. O prédio é historicamente ligado à resistência contra a ditadura e a movimentos estudantis de esquerda.

“A Universidade é, por excelência, espaço de debate crítico, qualificado e amplo. Contudo, a promoção de atos de extremismo e violência, ocultos sob o manto da liberdade de expressão, são inaceitáveis e inviabilizam a convivência democrática. O uso da agressão como ferramenta política é extremamente preocupante, inadmissível e incompatível com a vida acadêmica”, afirmou a faculdade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“Repudiamos veementemente o uso do espaço universitário como veículo de disseminação de mensagens de ódio e intolerância e reiteramos o compromisso da Fafich com o livre debate de ideias quando fundamentado no respeito às diferenças e na construção de uma Universidade pública e inclusiva, baseada nos princípios da cidadania e o Estado Democrático de Direito”, concluiu.

Tópicos relacionados:

bh bolsonaro ufmg

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay