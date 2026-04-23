Kataguiri defende escala 6x1: ‘Trabalhador vai enxergar que foi enganado’

O deputado federal Kim Kataguiri (Missão-SP) defendeu a escala 6x1 e afirmou que a vida do trabalhador brasileiro “vai piorar se [a escala] mudar” durante sessão na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), na Câmara dos Deputados.

A comissão concordou com a pauta e emitiu relatório favorável à tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da jornada 6x1, que avançou. O texto agora seguirá para uma comissão especial que discutirá o mérito da proposta, como o desenho final da mudança do limite de horas semanais que as empresas podem exigir de seus empregados.

“No futuro, após a aprovação dessa PEC, ou após a aprovação do Projeto de Lei do governo, o trabalhador vai enxergar que foi enganado. Que foi objeto de um palanque político populista, demagogo e mentiroso”, afirmou.

Segundo ele, caso seja aprovada, o trabalhador perceberia uma piora nas condições de trabalho. “O trabalhador vai ver que a sua situação de trabalho vai estar mais precarizada, mas só vai perceber depois da eleição.”

Na defesa, Kim cometeu um erro ao afirmar que é “contra a escala 6x1”, mas o contexto faz entender que é contra o projeto que pede o fim da escala 6x1. “Eu, pessoalmente, sou contra a escala 6x1. Trabalhei no meu primeiro emprego na escala 6x1, em uma saga de quatro horas de condução. É absolutamente justo que o trabalhador tenha tempo pra estudo, lazer, descanso e com a família. Mas essa aprovação não mudaria em nada meu emprego, porque era informal”, afirmou.

De acordo com o parlamentar, a aprovação da PEC não faria muita diferença aos trabalhadores brasileiros, que são “em sua maioria esmagadora informais ou PJ (pessoa jurídica)”, na visão dele. Ele afirmou que a PEC serve de palanque político para Erika Hilton e Reginaldo Lopes, que escreveram a proposta. “PEC não altera a realidade do trabalhador. O que faria que a população trabalhasse menos e ganhasse mais é, dentre outras coisas, cortar imposto. Só que essa discussão ninguém quer ter.”

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“Eu sei que isso me tira voto, sei que isso é impopular, mas eu tenho coragem de vir aqui defender a verdade e o que acredito, porque não troco minha convicção pela eleição", finalizou.