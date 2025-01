Nikolas defende PEC para chegar ao Senado: ‘Entraria como uma luva’

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) disse que mudar a Constituição para concorrer ao Senado cairia como “uma luva” para as suas pretensões políticas. Em entrevista ao jornal 'O Globo', nesta quarta-feira (22/1), o parlamentar mineiro se manifestou favoravelmente à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que pode reduzir a idade mínima para disputar uma cadeira na Casa Alta e à Presidência da República.

“O Senado entraria com uma luva para mim. É o Senado que hoje é responsável por dar corda ao abuso de autoridade dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), principalmente o Alexandre de Moraes. Pode governar um estado com 30 anos, mas não pode ser senador? É desconexo”, declarou Nikolas.

Questionado sobre um eventual plano B, o deputado mineiro disse que não descarta uma eventual candidatura ao governo, mas acredita que a direita perderia com uma eventual saída da Câmara dos Deputados. “Estou avaliando”, disse o mineiro.

A PEC foi apresentada pelo deputado federal Eros Biondini (PL-MG), aliado do deputado Nikolas Ferreira, no último dia 17 de janeiro. Atualmente, o código eleitoral permite que um cidadão se candidate a presidente, vice-presidente e senador, desde que tenha, no mínimo, 35 anos de idade.

Com a proposta de Eros Biondini, a faixa pode cair para 30 anos, idade exata de Nikolas Ferreira na próxima disputa pelo Palácio do Planalto, em 2026. Se a mudança não ocorrer, o parlamentar mineiro poderia concorrer a governador ou vice-governador de estado, uma vez que o mínimo para esses cargos é de 30 anos. A Constituição também determina uma idade mínima de 21 anos para os cargos de deputado federal, estadual, prefeito e vice-prefeito.

A filha do deputado Biondini, Chiara Biondini (PL-MG), por exemplo, foi eleita deputada estadual com 20 anos e teve que aguardar um mês para tomar posse devido à idade. Enquanto os demais deputados foram empossados em 1º de janeiro, Chiara assumiu sua cadeira no dia 22, após fazer aniversário.