De acordo com a última pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (3/10), o atual prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), venceria tanto Mauro Tramonte (Republicanos) quanto Bruno Engler (PL) em um eventual segundo turno nas eleições municipais.

A pesquisa revela que Fuad possuiria 45% das intenções de voto em um confronto com Engler, que, por sua vez, marcaria 38%. Nesse cenário, 4% dos entrevistados estariam indecisos, enquanto outros 13% responderam que votariam em branco ou nulo. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos.

Já contra Tramonte, Fuad receberia 43% das intenções de voto, enquanto o apresentador de televisão ficaria com 41%. Considerando a margem de erro, os candidatos estão tecnicamente empatados. Outros 3% não sabem em quem votar, enquanto 13% dos entrevistados votaram em branco ou nulo.

A pesquisa Datafolha simulou ainda um terceiro cenário no segundo turno, entre Tramonte e Engler. A vantagem seria do candidato do Republicanos, que receberia 50% das intenções de voto, enquanto o adversário bolsonarista ficaria com 34%. Os indecisos representam 3% dos entrevistados, enquanto os eleitores que votariam em branco ou nulo marcaram 14%.

A pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 1.120 eleitores entre a terça-feira (1/10) e esta quinta-feira, com 95% de confiança. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-03960/2024.

