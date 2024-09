Os candidatos Bruno Engler (PL), Carlos Viana (Podemos), Duda Salabert (PDT), Fuad Noman (PSD), Gabriel Azevedo (MDB) e Rogério Correia (PT) já confirmaram presença. O prefeito Fuad Noman ainda não decidiu se participará. Durante uma agenda de campanha na Praça da Estação, ele mencionou que está "esperando uma manifestação" de sua equipe. Se optar pela ausência, este será o segundo debate consecutivo em que não comparecerá.

O primeiro debate em Belo Horizonte ocorreu no dia 8 de agosto, realizado pela TV Band, com a presença de todos os sete candidatos. No dia 3 de setembro, a Rede Minas convidou todos os dez candidatos, mas três não compareceram: Carlos Viana, Fuad Noman e Mauro Tramonte. Oito dias depois, a TV Alterosa promoveu outro debate, e novamente Viana e Fuad não participaram.

O formato do próximo debate será "banco de tempo", permitindo que cada candidato tenha um tempo total para perguntas e respostas, sem limite para o número de intervenções. O canal destacou que os candidatos precisarão gerenciar estrategicamente seu tempo durante o encontro.