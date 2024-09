Em uma visita não programada à Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte, a deputada federal e candidata à Prefeitura da capital Duda Salabert (PDT) celebrou a reabertura do espaço, mas criticou falta de melhorias pontuais nas recentes reformas realizadas.

O espaço, que ficou fechado para obras por cerca de um ano, foi reaberto na última quinta-feira (26/9) e agora conta com fontes luminosas interativas, paisagismo renovado e a substituição de pisos, canaletas e grelhas danificadas. A manhã deste sábado (28/9) foi marcada por celebração de reabertura, com uma "praia".

A candidata criticou a falta de intervenções na área. Para Duda, Belo Horizonte precisa priorizar três elementos fundamentais: árvores, bebedouros e banheiros públicos.

"Uma pena que depois de tantos bilhões gastos aqui, a prefeitura não se preocupou com três pontos que são centrais de uma cidade que está sofrendo com a crise climática. Primeiro, a arborização, continua faltando árvores; falta de banheiro público, não tem um banheiro público aqui; não tem um ponto de hidratação, um bebedouro público", afirmou.

Duda também disse que o espaço é importante para a política e cultura da capital mineira. "Aqui é um espaço de resistência, então a cidade tem que voltar a ser feliz, tem que voltar a sonhar, voltar a ter esperança. Isso vai se matrizar nessa eleição. Não vamos escolher o menos pior, vai ser escolhido o melhor projeto com a cidade", afirmou a postulante à PBH.

Na mesma manhã, o atual prefeito e candidato à reeleição em BH, Fuad Noman (PSD), anunciou o plantio de 18 palmeiras imperiais no entorno da Praça da Estação. Gelson Leite, Secretário Municipal de Meio Ambiente da PBH, detalhou que as palmeiras serão plantadas próximas às fontes, cada uma com cerca de 6 metros de altura. "As plantações das árvores estão programadas para a próxima semana", afirmou.

Na última semana de campanha eleitoral, Duda disse que irá intensificar a abordagem "corpo a corpo", conversando diretamente com os eleitores nas ruas. Ela reafirmou seu compromisso com um dos principais temas de sua candidatura, o "Lixo Zero", afirmando que não distribuirá santinhos para evitar o descarte de materiais nas ruas.