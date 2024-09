O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) gravou um vídeo em que critica Pablo Marçal, candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, por ter comparado a cadeirada que levou de José Luiz Datena (PSDB) à facada sofrida por Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018. A gravação foi compartilhada no canal de transmissão no WhatsApp do pastor Silas Malafaia nesta sexta-feira (20/9).

O ex-presidente se disse chocado com a atitude de Marçal e o acusou de fazer a comparação apenas para "ganhar poder". Além disso, condenou a agressão cometida por Datena e também as provocações de Marçal, que classificou como "vis".

Bolsonaro ainda reforçou que o ex-coach provocou a 'cadeirada'. "Condeno a cadeirada e condeno a provocação também, feita de forma vil. Agora, o que me deixou chocado neste episódio é que o elemento que levou a cadeirada, que provocou, foi para as mídias sociais e comparou aquela cadeirada ao tiro do Trump e à facada que eu levei", afirmou.





"Usar um episódio desse da cadeirada, que ele provocou, para buscar se comparar comigo e com o Trump para conseguir o poder é lamentável", completou Bolsonaro.

No vídeo, o ex-presidente reitera seu apoio a Ricardo Nunes (MDB) à reeleição à Prefeitura da capital, bem como defendeu o vice da chapa, coronel Ricardo Mello Araújo (PL).