Gabriel Azevedo (MDB), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), visitou a Avenida Francisco Negrão de Lima, no Bairro Céu Azul, na Região da Pampulha, nesta sexta-feira (20/9). A via foi vencedora de uma obra do Orçamento Participativo, mas aguarda a conclusão dos trabalhos desde 2013.

Na companhia do vice da coligação, Paulo Brant (PSB), Gabriel Azevedo conversou com moradores e comerciantes do bairro. Ele garantiu que, se for eleito no pleito municipal, vai zerar a fila de obras do Orçamento Participativo antes de iniciar novas rodadas do programa.

"Trata-se de enganar o povo ficar fazendo outras rodadas, sendo que tenho aqui do lado um cidadão que tirou dinheiro do próprio bolso para asfaltar a avenida Francisco Negrão de Lima, porque o comércio dele não recebia clientes, por causa da poeira, da lama", afirmou o candidato. "Se a própria população vota, escolhe, e não é feito, passa a não ter credibilidade", concluiu.

De acordo com o projeto aprovado no Orçamento Participativo, a Avenida Francisco Negrão de Lima deveria ter sido duplicada, asfaltada e recebido meio-fio e calçada. A via também aguarda a implantação de um canteiro central com pista de caminhada.