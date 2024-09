Frente à rejeição de 47%, o autodenominado ex-coach Pablo Marçal (PRTB), candidato à prefeitura de São Paulo, publicou um corte convidando as mulheres para conhecê-lo melhor. A pesquisa Datafolha dessa quinta-feira (19/9) mostrou que Marçal marca apenas 12% entre o eleitorado feminino.

Na ocasião, o candidato deu uma entrevista ao programa “O Brasil quer Saber” e foi questionado sobre um comentário de uma mulher em suas redes sociais que disse: “Eu não voto no senhor porque é da mesma raça do meu ex-marido”.

Marçal então fez críticas ao candidato a reeleição Ricardo Nunes (MDB) e ao apresentador José Luiz Datena (PSDB), que já são alvos do ex-coach por casos de violência contra mulher. Segundo o candidato do PRTB não é possível alguém conhecê-lo apenas pela internet.

“O fato de você me conhecer pela internet, não sabe o coração que eu tenho. Sou um homem de uma mulher só, namorei com uma mulher só e casei com ela. Inclusive, isso não é da sua conta, mas eu posso falar para você entender quem sou eu: eu casei virgem, eu e minha esposa”, disse.

Marçal ainda afirmou ter uma boa relação com a filha de três anos e sua mãe, a quem ele “ajudou a vida inteira”. “Eu quero falar do fundo do meu coração: você não consegue me conhecer de corte da internet. Eu tenho um coração valente, coração quebrantado, sou um homem de verdade. Um homem curado por uma mulher, Ana Carolina, que é minha esposa”, completou.