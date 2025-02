Leia poemas de José Edward Lima

José Edward Lima

“Margens pérfidas”



somos todos seres reais e imaginários

atávicos e utópicos sincréticos e semiológicos

vivemos do que fomos e para o que seremos

em todo ser há uma margem

a fecundar veias poéticas

mesmo nas pátrias prostituídas

por impávidos colapsos

ou gigantes relapsos

pela própria crueza

a gravidez do poeta na pátria que se traiu é augustiante:

na introspecção o bardo engole o mundo e rumina

este e outros campos à margem da margem

eis que lírico épico e onírico se entrelaçam

numa inocência que desafia a esperança

numa cólera que desanima e espanta o medo

do cordel umbilical emerge um caleidoscópio

um exército de robôs rambos e rimbauds

numa ópera bufa que beija o dramático

o sentido de realidade do mundo floresce

na calidez da paixão e fenece

no inferno das boas intenções

o cotidiano dá o mote cordelizado e panfletário

o verso-bala zune de forma contundente

irrompendo a placenta do niilismo

um brado óbvio se materializa no ar numa sumária condenação:

o rei é pérfido e o governo, um zero à esquerda

eis que da indignação cáustica e guerrilheira

brota o reino da iracúndia

“Olhos da cara”



a dúvida que terei (?) de amargar

já pela milionésima vez

não a vejo dentro de mim

e isso é algo óbvio e insosso:

me custa a pele e o osso

a dívida que terás (?) de pagar

sem que a tenhas feito jamais

está no lucro dos banqueiros

e no bem-estar dos gringos

e isso é algo nojento e sombrio:

custa de muitos o estômago vazio

as vidas que teremos (?) de gastar

com a miséria e a dor desse povo

são o nó-górdio da pátria latina

e isso é uma coisa cristalina e amara:

nos tem custado os olhos da cara

*

“Dial-ética”

Súbito

A vida fica

Amarga e dura

Vazia e escura

Qual noite de lua cheia

Com seus pesadelos

E assombrações

Uma dor

Em forma de cruz

com fé

ela volta a ser

doce macia

clara e brilha

como um sol

ao meio-dia

com seus sonhos

cheios de encantos

uma flor

em forma de

luz

*

camuscases existencialistas sartreiam

hiroshimas psicodélicas

e baudelaireiam flores do mal

em parnasianas torres de babel

*

O poeta não é bandeirante

É antes bandeira

Pasárgada

É o éden profano

da plebe pagã

o pecado original

de adão sem eva



Sobre o livro e o autor

Nascido na cidade de Brasília de Minas, José Edward Lima formou-se em Comunicação pela PUC Minas e atua, desde o início da década de 1990, no jornalismo e em assessorias de imprensa. Ele estreou na literatura em 1986, na Antologia Literária de Brasília de Minas, como autor e editor. Em 1989, lançou o livro “A pátria que te pariu!”, publicado pela Novilíngua, relançado em 2007, pela Autêntica. É autor também do livro “Artesão de Sons – Vida e Obra do Mestre Zé Côco do Riachão”. “Poemas vagabundos”, sua obra mais recente, integra a coleção Infame Ruído. Para Anelito de Oliveira, que assina a apresentação, “Poemas vagabundos” pode ser percebido, antes de tudo, “como ação teatral, uma teatralidade barroca marcada pela vertigem, pela proliferação dos signos, pelo excesso, pela superabundância.” Ele vê os versos de Edward Lima como “caixa de ressonância” e chama atenção: “Estamos diante de um poeta sério, com uma lucidez cortante sobre o tempo presente, e que por isso mesmo não tem papas na língua, trapaceia com a língua. A sátira é a sua arma, o vitupério, a afronta, o insulto, e a história em ebulição é o seu alvo.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Capa do livro "Poemas vagabundos" reprodução



“Poemas vagabundos”

• De José Edward Lima

• Coleção Infame Ruído

• Inmensa Editorial

• 100 páginas

• Lançamento no próximo sábado (8/2), das 16h às 21h, na Casa da Floresta. Rua Silva Ortiz, 78, Floresta, Belo Horizonte