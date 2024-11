Os brechós e bazares de roupas usadas desempenham um papel fundamental na circulação da moda, promovendo a reutilização de peças e reduzindo o desperdício. Além de oferecerem alternativas sustentáveis para os consumidores, esses eventos ajudam a gerar renda para as colaboradoras, muitas das quais são empreendedoras que encontram no bazar uma oportunidade de negócio. Esse ciclo de troca e renovação não só contribui para a preservação do meio ambiente, mas também fortalece a economia local.

O Bazar Naftalinda(o), em Lagoa Santa, nasceu em 2019 com a proposta de democratizar a moda de forma consciente e sustentável. Desde então, já foram realizadas quatro edições, sempre com a missão de promover a moda circular. Agora, de manhã (7/11) até sábado ( 9/11), a 5ª edição, na Casa Crioula, promete ser ainda mais especial, reunindo a colaboração de mais de 50 mulheres que disponibilizarão cerca de 5 mil peças que já não utilizam mais, a preços acessíveis.

O evento gera mais de 15 postos de trabalho e, para garantir uma experiência memorável, a organização começa muito antes do dia do bazar. Uma curadoria cuidadosa é realizada para selecionar as peças, que passam por um rigoroso processo de triagem. Cada item é cadastrado, etiquetado e colocado em uma planilha, refletindo um trabalho responsável e focado na sustentabilidade. “É uma satisfação gerar renda para tantas mulheres”, afirma Silvia Lacerda, idealizadora do projeto e produtora cultural organizadora dos eventos Feira Encantaria e Piquenique Literário.

Moda sustentável

Na semana que antecede o evento, uma equipe dedicada organizou as peças, retirando-as de sacolas e arrumando-as em araras para que os visitantes tenham uma experiência agradável. Durante os três dias de bazar, equipes vão se revezar em diversas funções, como atendimento nos provadores, no caixa e na organização das peças, garantindo que tudo permaneça em ordem.

“O Bazar Naftalinda (o) é um marco para Lagoa Santa na área da moda sustentável. Chegando à sua quinta edição, o evento reúne 5 mil peças de roupas que estavam paradas nos armários e promove a circularidade na moda. Pensar e praticar a sustentabilidade e a circularidade é uma urgência do nosso tempo. Precisamos mudar nossos hábitos de consumo e eventos como este incentivam novas atitudes e novos pensamentos sobre moda e estilo, que impactam diretamente nossa forma de olhar para as roupas, refletir sobre sua vida útil, sobre descarte e reutilização”, comenta Alessandra Cecílio, produtora cultural e designer de moda.

O trabalho, no entanto, não termina após o último dia do evento. O processo continua com a organização das peças que não foram vendidas, que são devolvidas às colaboradoras. Nesse momento, também ocorre o fechamento e acerto financeiro com todas as participantes, encerrando um ciclo de colaboração e solidariedade que fortalece a comunidade e incentiva uma moda mais consciente e acessível.

Oficinas

A 5ª edição do Bazar Naftalinda(o) contará com uma programação diversificada, que inclui atrações musicais e oficinas. Os visitantes poderão participar de atividades como as oficinas: Re-Veste: da ideia ao croqui, com Alessandra Cecilio; Upcycling e Customização Criativa de Moda, com Carol Lustosa e Oficina de Colar em Cerâmica, com Taliteria. Além dos show Trotamundo Brasilidades, com Belisário Tonsich e Célio Guiga. Veja a programação:

Oficina Re-Veste: da Ideia ao croqui, com Alessandra Cecílio - Estúdio A – Lab Criativo

Transforme o seu guarda-roupa com criatividade e consciência Na oficina Re-Veste, você aprenderá a dar nova vida às suas peças esquecidas, repensando o consumo de moda e ampliando a vida útil das roupas que já tem. “Vamos juntos criar croquis e explorar novas possibilidades para aquelas peças que precisam de um ‘up’”, garante Alessandra Cecílio

O que você vai fazer:

Leve até 3 peças do seu guarda-roupa que gostaria de transformar.

Descubra como criar croquis (desenhos técnicos) inspirados nas suas peças.

Dê o primeiro passo para renovar seu estilo de forma única e sustentável

Objetivos da Oficina:Despertar um novo olhar para o seu guarda-roupa

Transformar roupas de maneira consciente e criativa

Aprender as bases do desenho técnico de moda e ficha técnica

Informações:

Sexta-feira, 08 de novembro

De 19h às 21h

Vagas: Limitado a 10 pessoas

Investimento: R$ 50,00

Não é necessário ter experiência em desenho. Venha e traga sua vontade de criar!

Inscreva-se no link da bio do @bazarnaftalinda e comece sua jornada na moda sustentável!





Oficina de Colar em Cerâmica, com @taliteria

Nesta oficina prática, os participantes terão a oportunidade de criar seu próprio colar em cerâmica, explorando técnicas básicas de modelagem e acabamento. Serão ensinadas noções fundamentais para moldar e personalizar peças com identidade própria, resultando em um colar único e artesanal.

Conteúdo:

Introdução à Cerâmica: Breve histórico e introdução ao trabalho manual com argila

Modelagem e Formatação: Técnicas de modelagem para pequenas peças de bijuteria

Texturização e Detalhes: Aplicação de texturas e acabamentos para personalização

Finalização da Peça: Preparação para queima e orientações para o uso do colar

Informações:

Sábado, 9 de novembro

Às 15h30

Valor: R$ 50,00 (material incluso)

Entrega da peça queimada em até 30 dias

Exposição de Bordado Livre: Meninas que Bordam

Venha se encantar com a exposição Meninas que Bordam, um projeto de bordado livre que traz à tona a identidade cultural de Lagoa Santa. Cada peça conta uma história, com inspirações que vão das flores do Cerrado e figuras rupestres às paisagens marcantes da cidade. Os bordados são feitos à mão por mulheres de todas as idades, que se reúnem semanalmente para fortalecer vínculos, compartilhar histórias, aprender um ofício e promover o empoderamento feminino.. Mais que uma exposição, Meninas que Bordam é um movimento de empreendedorismo e geração de renda para muitas mulheres, fundado por Carolina Lustosa, em 2014.

A exposição é uma contrapartida do projeto Meninas que Bordam, selecionado no edital 03/2023 DMTC Multisegmentos Arte e Cultura LPG, e visa dar visibilidade às alunas, incentivando mais mulheres a participarem das oficinas gratuitas de bordado livre e upcycling com jeans oferecidas pelo projeto.

Entrada franca

Casa Crioula

O bazar será realizado na Casa Crioula, um espaço cultural icônico de Lagoa Santa, comandado por João e Thuira. Durante os três dias do evento, o Bar e Restaurante da Casa Crioula estarão abertos, oferecendo um cardápio afetivo para acompanhar as compras. Não perca a oportunidade de garimpar peças únicas e participar de uma experiência enriquecedora.



Serviço:

5ª Edição do Bazar Naftalinda(o)

7, 8 e 9 de novembro de 10h às 19h

Casa Crioula - Rua Manoel da Costa Viana, 132 A | Lagoa Santa - MG